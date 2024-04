Victòria dels blaus amb un comiat emotiu a Edu Burgès

Vint-i-cinquena jornada de Lliga EBA en la que el CB Igualada disputava el seu últim partit de la temporada a Les Comes. Un partit molt vistós on va lluir l’encert dels dos equips de cara cistella i que va servir de comiat de l’afició igualadina a Burgès, jugador insígnia del club

Inici pletòric del CB Igualada que al poc més de 2 minuts ja dominava 12-4 amb 4 triples consecutius d’Eduard Tejero. El ritme anotador local s’aturaria mentre que els visitants recuperaven diferències al marcador, empatant el partit a 16 punts. La igualtat es mantindria i deixava el marcador 24-22 a finals de quart.

El segon període viuria la mateixa dinàmica del primer, bon inici local que a mitjans de quart manava 38-29 però, de nou, els gironins retallarien distàncies al marcador fins a posar-se per davant, 43-44 a falta de 50 segons. Un parcial local ràpid de 5-0 marcava el final de la primera part amb un marcador favorable pels igualadins de 48-44.

El tercer període, de nou, iniciava amb l’equip entrenat per Víctor Belenguer disposat a trencar el partit. Primeres diferències de 8 punts favorables als locals que de nou serien retallats pels visitants fins a 58-55 a manca de 3 minuts. A partir d’aquí reacció local i parcial de 13 a 3 per tancar el quart 71-58.

L’últim quart iniciava amb un CB Igualada que es posava 19 punts per sobre al primer minut, diferència que ja permetria als locals a no patir tot i els intents visitants de remuntar. Seria a manca de 1 minut i 23 segons quan un pavelló de Les Comes ple de gom a gom es posava en peu per acomiadar a Edu Burgès en un moment molt emotiu per tota la comunitat del bàsquet igualadí.

Aquest dissabte 13 d’abril l’equip visitarà la pista del SESE en el que serà el punt i final a aquesta temporada 2023/2024.