Victòria de molt valor aconseguida a casa d’un gran rival, que ha posat les coses molt difícils a les jugadores blaves.

Un inici marcat pel bon encert dels dos equips, ja denotava el gran nivell que tindria el partit, on cada bàsquet seria important per poder-se endur la victòria. En els primers minuts, el partit era molt igualat, amb bones defenses que aconseguien convertir els dos equips, però amb un clar predomini de l’Events CB Igualada SFA, que seguia mostrant el seu bon joc i portant el ritme del partit. Tot i així, les jugadores barcelonines lluitaven per tal de no deixar que marxessin en el marcador. El primer parcial era de 15-19.

En el segon període, les jugadores blaves sortien relaxades en defensa, cosa que les del Joventut Les Corts no van dubtar ni un sol moment en aprofitar-ho per posar-se a retallar la distància que havien treballat les igualadines, igualant de nou el partit i endurint-lo. Per part seva, les jugadores de Sergi Alamillo aconseguien aguantar el marcador fins al minut vuit, on per primera vegada les jugadores locals es posaven per davant en el marcador. El segon parcial era de 22-11, que feia un resultat a la mitja part de 37-30.

En la represa del partit, el ritme seguia liderat pel conjunt dirigit per Alfred Benages, qui sabia aprofitar l’avantatge guanyada i ho posava molt difícil a les igualadines per apropar-se en el marcador. L’encert des de la línia de tir lliure, sumat al bon joc de contraatac, les ajudava a mantenir la diferència en el marcador posant així contra les cordes a les jugadores d’Igualada. El parcial era de 19-20, fent un marcador de 56-50.

En l’últim període del partit, marcat per una anotació molt pobre durant els primers minuts de partit, encadenant errors per part dels dos conjunts, on l’Igualada veia que el temps jugava en contra. En el minut set de l’últim quart, el gran joc i la constància de les jugadores igualadines, els feia fer un parcial de 0-10, col·locant-se de nou per davant en el marcador i posant ara contra les cordes a l’equip local, que veia escapar-se la victòria en els últims moments de partit. En un final d’infart, marcat pels tirs lliures fallats per part dels dos equips, finalment un parcial de 7-13, que posava un resultat de 63-63 els feia anar a la pròrroga.

En el període extra, les jugadores de l’Events CB Igualada SFA han acabat de treure el caràcter, col·locant un primer parcial de 0-6 que demostrava les ganes de victòria i el treball fet per aixecar el partit, deixant sense opcions al Joventut Les Corts, lluitant el partit fins al final. El parcial era de 4-10.

El resultat final del partit va ser Joventut Les Corts 67 – Events CB Igualada SFA 73.

El proper partit del Events CB Igualada SFA serà el proper dissabte a les 18h contra el CB Valls.