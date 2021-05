Victòria de l’Igualada Rigat per fer un pas més cap a la permanència

IGUALADA RIGAT 2

CP VOLTREGÀ 1

Victòria importantíssima de l’IHC RIGAT en la seva lluita per la permanència a l’Ok Lliga. Els arlequinats van superar per la mínima a un dels millors equips de la temporada, el Voltregà i fan un pas més en l’objectiu de continuar una temporada més entre els grans.

Va tocat patir. I l’equip ho va saber fer. A la primera part va saber tenir paciència amb el 0 a 0 que s’eternitzava en el marcador. L’Elagi hi va tenir un paper fonamental a falta de dos minuts pel descans, quan va aturar una FD per blava a Palau. Els “rigats” van saber defensar molt bé la inferioritat en aquells interminables 120 segons.

A la segona part van arribar el gols. El primer el va firmar Palau, quan v0a rematar tal com venia una assistència de Bars des de darrera la porteria. El marcador no es va moure ni amb un penal de Canal al minut 18, que va anar al pal, ni amb les 3 FD seguides, 10 segons després) que van tirar els igualadins per la 10a falta d’equip visitant. Bars va fer el primer llançament que els àrbitres van manar repetir. Ho va tornar a provar. El van tornar a fer repetir. I finalment qui va tirar la tercera va ser Sergi Pla, que tampoc no se’n va sortir.

En canvi, 3 minuts més tard el mateix Pla va tallar una contra visitant, va encarar porter i el va batre a mitja alçada. El 2 a 0 donava una mica de tranquil·litat, que es va esberlar a falta de 35 segons, quan el Voltregà va encertar amb una altra FD per blava a Bars. L’equip va saber jugar aquests últims 35 segons, tenint la bola, en una mateixa possessió, no concedint cap opció als rivals… i els punts es van quedar on més es necessitaven, a Les Comes.

Amb aquest resultat els igualadins es situen en 12 posició, en posició de promoció de permanència. Això sí, ho fan amb dos partits menys que algun rival directe, com el Taradell, a causa dels partits ajornats per la covid. Ara, els arlequinats ja tenen la ment posada en el proper partit. Serà aquest dijous, a la pista del Mataró, un equip que ja està matemàticament descendit i que només ha sumat 7 punts en el que portem de temporada.