Victòria de l’Igualada que els dona tres punts de molt valor

Els igualadins visitaven el que probablement sigui el camp més petit de Catalunya. Els blaus visitaven el camp del Turó de la Peira amb el repte de seguir amb les bones sensacions i convertir-les en tres punts.

El conjunt de Mario Martínez va sortir molt concentrat en un duel on cada badada pot ser pagada molt cara. Un joc molt intens i ràpid que feia que no es pogués donar una gran continuïtat en el joc. El poc perill que es donava era mitjançant xuts des de la frontal de l’àrea o en jugades a pilota aturada. Era molt complicat trenar grans oportunitats, però les millors aproximacions eren de part dels blaus. Es trobaven molt sòlids en defensa i només eren inquietats per xuts llunyans, que no van posar contra les cordes a en Yarik, molt segur durant el partit. Amb aquesta fina superioritat s’arribava al descans. Tot molt obert.

A la segona part, el conjunt igualadí va donar un pas endavant i Sole en primera instància va fer que el porter local es lluís. Seguia l’empat a zero, però cada vegada les oportunitats dels igualadins eren més clares. Al minut 66, en una gran transició de Boateng, Franc s’internava dins l’àrea per donar-li una gran passada a en Gulias, que estavellava la pilota al travesser. Semblava inversemblant que no entrés la pilota, de nou.

En els minuts finals, amb un Igualada molt ambiciós, es va donar la jugada decisiva. Penal per mà molt evident del defensa local. Balde va resistir a la pressió ambiental i va fer el gol de la victòria. Minuts més tard, el debutant Aleix va generar-se una gran ocasió, que va sortir desviada. Els blaus tornaven a sumar tres punts molt treballats.

La setmana vinent, els blaus rebran l’Alguaire a Les Comes.

