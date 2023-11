Victòria contundent dels igualadins contra el CE Artesa de Segre

Publicitat

CE ARTESA DE SEGRE 0-5 CF IGUALADA

Els blaus viatjaven fins a Artesa de Segre amb l’objectiu de seguir amb la bona dinàmica de joc i resultats. El rival es trobava just per sobre a la classificació i arribava al duel sumant punts i mostrant-se sòlid en defensa.

L’equip va sortir molt endollat i molt ben posicionat al camp. Tot i els primers minuts de tempteig, es va veure com els igualadins buscaven la porteria dels lleidatans amb molta decisió.

Les primeres arribades van ser de Gulias, el jugador més incisiu de l’atac blau. Dos xuts potents van fer intervenir al porter local. Poc més tard, Franc va pressionar a la perfecció al defensa local i es va plantar davant el porter, però el xut va marxar desviat. L’equip cada vegada estava més a prop del gol. A la mitja hora de joc, després d’una gran assistència de Gulias, Oriol xutava creuat, però desviava el porter de l’Artesa.

De tant insistir, als 35 minuts, en una centrada amb molta intenció de Marcos cap a Altimira, el defensa local en l’intent d’evitar la rematada blava, es feia gol en pròpia porteria. El premi del gol havia arribat i els blaus teníen un avantatge mínim al finalitzar la primera meitat.

A la segona part, el combinat blau no va cedir cap metre i, al minut 50, Franc avisava quan havia de fer intervenir el porter de l’Artesa. El gol de la tranquil·litat no arribaria fins que en un contracop perfecte, Gulias definia ben a prop del pal. Al minut 67, en una cavalcada d’Arkoh, el mateix jugador feia la passada de la mort, per un Gulias que feia el tercer gol de la tarda.

En els darrers minuts del duel, el conjunt anoienc va fer el 4t i 5è gol a partir de Franc i Balde. Una victòria rodona que fa que l’equip escali posicions i agafi confiança de cara als dos últims partits de l’any.

Dissabte, la UE Castellar visita Les Comes, a les 18h. Els blaus volen seguir amb la mateixa ratxa dels últims enfrontaments.

Compartir