Victòria amb quatre gols de l’Igualada i una celebració dels 25 anys molt emotiva

L’Igualada va vèncer per 4 a 1 al filial del Villarreal, després de fer un partit rodó, a Les Comes, amb més de 1000 aficionats i aficionades.

Les blaves tornaven a jugar a Igualada, després de la derrota a Mallorca. I el rival era de gran entitat, el filial del Villarreal CF. Un conjunt molt jove que encara no coneixia la derrota aquesta temporada. L’equip igualadí, que havia mostrat un gran joc durant les tres primeres jornades de lliga, volia mantenir el nivell sobre la gespa.

L’inici del partit va ser immillorable. Pilota en defensa per les visitants, gran pressió blava que permet la recuperació per part de Marina, que sorprèn a tothom xutant per sobre la portera. La pilota dona al travesser i entra a la porteria avançant a les blaves en el primer minut de partit. El gol va donar molta energia a unes blaves que van seguir pressionant a la perfecció, ofegant al rival i creant arribades constants.

Les anoienques tenien el partit on volien i, al minut 13, gran jugada col·lectiva arribant en segona línia Jana, que assistia a Marina, per fer el segon gol. Primer quart d’hora immaculat de les igualadines, reflectint un 2 a 0 al marcador de Les Comes. Lluny de relaxar-se, les jugadores de Torrijos van seguir amb la mateixa tònica i iniciativa. Les arribades s’anaven succeïnt i la solidesa defensiva blava era infranquejable.

En aquesta situació, Marina va assistir a l’espai, al minut 27, a una Peke que amb la seva velocitat es plantava davant la portera castellonenca i definia de manera intel·ligent per fer el tercer. Des d’aquell moment, el joc es va calmar i les visitants van tenir la seva primera gran ocasió, però Queralt va aparèixer per mantenir la distància i anar al descans amb un marcador molt favorable.

A la segona meitat, les blaves van endarrerir les seves línies, degut a un Villarreal que es va arriscar més en atac. No es van veure gaires oportunitats, però cada vegada hi havia menys control de joc. Les poques jugades en atac es donaven per part del conjunt visitant i durant gran part de la segona meitat, el conjunt igualadí no va inquietar a la portera grogueta. Al minut 77, en una gran acció de la davantera visitant, el Villarreal va retallar distàncies. El gol va esperonar al conjunt castellonenc, però les blaves van resistir i, al minut 90, Marina va arrodonir el seu gran partit, amb una jugada espectacular per fer el quart gol.

L’Igualada sumava una nova victòria a la nova categoria i segueix demostrant el gran nivell de l’equip.

El CF Igualada celebra 25 anys del primer equip femení de futbol a Igualada

Un homenatge més que merescut. El CF Igualada va centrar la presentació oficial de la temporada en la celebració dels 25 anys de la creació del primer equip femení de futbol de la ciutat. Un acte molt emotiu i més que merescut per unes jugadores que van sobreposar-se a molts obstacles, per poder jugar a futbol.

La seva lluita va servir perquè actualment el CF Igualada sigui un dels clubs referents a nivell català i ja compti amb 11 equips femenins de futbol.

Empat in extremis del CFI masculí

El conjunt igualadí encarava el segon dels quatre duels consecutius que disputarà a domicili. Artesa de Lleida era el rival. Un camp de gespa natural que dificultava el bon joc terrestre.

Tot i les irregularitats del terreny de joc, l’equip va fer una primera meitat molt seriosa i sòlida. El conjunt d’Agus Isabel no rebia atacs dels locals i els blaus cada vegada anaven generant més oportunitats, amb poc encert.

La constant insistència blava va tenir el seu premi al minut 37. Centrada de Pajurek i rematada de cap d’Arkoh. L’equip estava molt ben assentat al camp rival i s’arribava al descans amb un bon marcador.

A la represa, la situació es va capgirar. Als vint segons, els locals van empatar en una jugada de molts rebots. Tot tornava a començar, però l’inèrcia era local.

El conjunt de la Terra Ferma va ser capaç de comptar amb més arribades i va aconseguir donar-li la volta al marcador. Un cop dur.

Els anoiencs van intentar empatar amb diverses aproximacions, però no va ser fins al minut 94, quan Gulias ho va aconseguir amb un golàs des de fora l’àrea, que entrava per l’escaire.

Empat a última hora que encoratja als blaus a visitar el camp del Borges el pròxim dissabte.