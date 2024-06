La víctima de la violació d’Igualada no haurà de declarar a judici

La fiscalia ha canviat la seva posició inicial i ha decidit no demanar la compareixença de la jove

La víctima de la presumpta violació d’Igualada no haurà de declarar en el judici que comença el proper 17 de juny a l’Audiència de Barcelona. Inicialment es preveia que la noia, que ja és major d’edat, declarés a porta tancada o, fins hi tot, per videoconferència en una altra sala del mateix palau de justícia. Finalment, la fiscalia ha canviat la seva posició i ha renunciat a la compareixença de la jove. Així, el tribunal ha resolt favorablement aquesta petició. En el judici es farà ús de la prova preconstituïda en les mateixes condicions de no publicitat que les acordades en el seu moment per a la declaració presencial. La fiscalia demana una pena de 45 anys per a l’acusat de violar la víctima quan era menor l’any 2021 i intentar matar-la.

En la resolució, l’Audiència ha manifestat que accedeix a substituir la declaració de la jove per la reproducció de la prova preconstituïda per “evitar un major perjudici” a la noia i per “l’agravació psicològica” que pugui derivar-se de la seva compareixença presencial, tot i les mesures de protecció que s’havien acordat.

Alhora, ha considerat que el seu testimoni “poc o res pot afegir al que va succeir”, donat “l’estat d’inconsciència en què es trobava i de l’escàs record dels fets”. A més, ha remarcat que es disposa de diversos informes pericials que poder determinar les conseqüències físiques i psicològiques que el succés va causar en ella.