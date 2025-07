Viabilitat, utilitat i professionalitat: l’AMIC consolida el seu paper com a principal aliat dels associats a la 28a Assemblea

El municipi de Santa Coloma de Gramenet ha acollit aquest divendres, 11 de juliol de 2025, la 28a Assemblea general ordinària de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC).

Més de 120 associats han participat en aquesta trobada anual que serveix per fer balanç de l’any, presentar els nous projectes i objectius i definir els reptes de futur.

El president de l’AMIC, Ramon Grau, ha inaugurat l’Assemblea agraint l’assistència de tots els associats dels diferents territoris dels països catalans que “ens han acompanyat durant el dia d’avui”, així com recalcar la importància de l’AMIC com a referent als territoris de parla catalana.

Durant la benvinguda també ha intervingut Mireia González, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, qui ha donat la benvinguda institucional als assistents. A l’Assemblea s’ha presentat la memòria d’activitats de l’Associació, així com els serveis que ofereix l’AMIC i els resultats econòmics.

Els ingressos de l’any 2024 han superat els 3.528.152 € i una previsió de més de 3.960.000 € per al 2025. Així com el nombre total d’associats que ha arribat a més de 600 – 206 mitjans en paper, 365 mitjans digitals, 14 audiovisuals i 13 creadors adherits -, xifres que no deixen de créixer des del 2014. Amb l’afegit que, del total de mitjans de l’AMIC, 305 estan auditats per OJD, PGD o OJDinteractiva, una fita única a l’Estat.

Impuls internacional i reconeixement del talent

Entre les novetats destacades d’enguany, l’AMIC ha posat en valor la 1a Trobada de mitjans de proximitat d’Occitània i en català, celebrada a Narbona amb més de 120 assistents vinculats amb el món de la comunicació i noves tecnologies d’arreu dels territoris de parla catalana. També s’ha remarcat l’èxit de la 1a edició dels Premis CRIT per a la creació de contingut en català, juntament amb 3Cat i Accent Obert, una explosió de talent i creativitat que va aplegar més de 800 creadors dels països catalans i la primera i renovació de la segona temporada de la sèrie documental “Del Poble al Món”.

Cap a un AMIC + global

L’Assemblea ha servit també per exposar els eixos estratègics i de treball del pròxim any: ajudar a la innovació, reforçar la presència al territori, continuar treballant i dirigir-nos cap a un AMIC + global, la internacionalització de l’Associació, l’objectiu de generar més ingressos, funció social i eixos estratègics (2025 – 2027). En aquest sentit, l’AMIC vol ser l’eix central de serveis, formació i creació d’eines seguint tres punts claus: visibilitat, utilitat i professionalitat. L’Associació ha esdevingut en els últims anys l’aliat clau dels associats, treballant en el fet de captar més ingressos, presentar i reivindicar l’AMIC, avançar-nos cap on va el sector, ser la “pedrera” dels joves creadors i crear el club de fidelització de l’AMIC.

Tecnologia al servei dels mitjans: l’eina IA.AMIC

La gran novetat de la jornada ha estat la presentació de la IA.AMIC. Quico Domingo, director de Sorensen i consultor IT, ha explicat l’eina pels mitjans de comunicació de l’associació, que està pensada pel seu ús a les redaccions i ha estat creada per l’AMIC. L’eina ofereix un servei de transcripció d’àudio a text, servei de síntesi de veu, servei de creació de veu pròpia i generació de vídeos automàtica a partir d’una notícia i fotos. El primer tram és gratuït per a mitjans i finançat per l’AMIC, i actualment, 75 mitjans ja han demanat accés a l’aplicació. S’ha presentat també el Media Premium, un pack finançat pel mitjà i que inclou servei de transcripció d’àudio a text fins a 4h / dia, servei de síntesi de veu fins a 60 minuts al mes, servei de creació de veu pròpia: fins a 5 veus, i servei de generació de vídeos il·limitat.

Trobada, reconeixements i clausura institucional

Posterior a l’Assemblea, s’ha celebrat un dinar, on Josep Maria Roca, editor d’El Mirall.net, mitjà amfitrió d’aquesta 28a Assemblea, ha donat la benvinguda a totes i tots els assistents.

Durant l’acte de clausura de la jornada Ramon Grau, president de l’AMIC, ha posat en relleu que “la proximitat és la nostra força i som un actiu imprescindible en la creació de vincles de pertinença, d’arrelament, d’integració i d’identitat”. Seguidament, Carles Escolà, secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió, ha reconegut la tasca de l’AMIC i ha posat en valor la feina i reconeixement de l’Associació envers el sector, concloent que l’AMIC “és un pilar pels mitjans de proximitat i fonamental per esdevenir una societat democràtica”. Finalment, Mireia González, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet ha agraït la tasca del mitjà El Mirall.net durant aquests 20 anys i ha expressat que “per a nosaltres és un plaer que entitats com la vostra celebrin els seus actes a la nostra ciutat, (…) un municipi que posa en valor el coneixement i que va alineat amb els objectius de l’AMIC”.

Per finalitzar l’acte, l’Associació ha fet entrega de diplomes per commemorar a aquells mitjans que han celebrat 5, 10, 20, 25, 30 i 40 anys.