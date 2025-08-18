Veuanoia.cat supera els 60.000 lectors i suma més de 240.000 pàgines vistes el mes de juliol

Veuanoia.cat, la versió digital de La Veu de l’Anoia, ha tornat a crèixer aquest mes de juliol de 2025, manenint el lideratge en les audiències dels mitjans anoiencs. La web de notícies de l’Anoia ha sumat 62.077 usuaris únics durant el mes de juliol, així com 243.397 pàgines vistes.
Creixement a xarxes gràcies al seguiment d’esdeveniments com la Dana o l’incendi de la mesquita de Piera
Pel que fa al creixement a les xarxes, La Veu ha superat els 22.000 seguidors a Instagram en el darrer mes, especialment com a conseqüència del seguiment de la Dana de mitjans de juliol i la polèmica derivada de l’incendi provocat de la mesquita de Piera.