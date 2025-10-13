VeuAnoia supera els 50.000 usuaris aquest setembre i és líder entre els mitjans anoiencs

Veuanoia.cat, la versió digital de La Veu de l’Anoia, va tancar el setembre amb 53.406 usuaris únics i gairebé 165.000 pàgines vistes, segons les dades de l’OJD Interactiva. És el tercer mes consecutiu en que La Veu supera els 50.000 usuaris únics. El digital anoienc segueix líder d’audiència entre els mitjans de la comarca.
Gairebé tot el 2025 per sobre de les 100.000 pàgines vistes
Durant tot l’any 2025, la versió digital de La Veu de l’Anoia ha estat per sobre de les 100.000 pàgines vistes mensuals, amb l’excepció del mes de març, on es va quedar en 96.000.
La política es cola entre els successos durant el setembre de 2025
Les notícies més llegides del mes de setembre van ser dominades pels successos, amb un protagonisme especial per a l’error en els dipòsits de combustible de la benzinera Esclat a Piera. La notícia de l’admissió a tràmit d’una denúncia contra l’Ajuntament d’Igualada per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya va ser la nota política que va colar-se entre les informacions de successos.