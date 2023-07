Veuanoia.cat aposta pel mur de registre gratuït en el contingut més exclusiu

Veuanoia.cat fa un pas més en aportar valor al seu contingut i des d’aquest dimarts implementarà un mur de registre gratuït per aquells articles amb contingut més exclusiu, que es publicaran de manera periòdica a la seva web.

Per accedir al contingut és molt senzill, només cal clicar a la notícia i registrar-te amb el teu correu electrònic i la contrasenya que tu decideixis, tot de manera gratuïta. Un cop registrat, podràs llegir tot el contingut del reportatge tantes vegades com vulguis

Per iniciar aquesta nova modalitat de lectura, veuanoia.cat ha apostat per un dels temes que més es parla a la comarca en els darrers mesos, com és la implementació de parcs eòlics i fotovoltaics a l’Anoia. En el reportatge, fet conjuntament pel departament de redacció, hi ha el testimoni d’alcaldes, veïns afectats, plataformes que lluiten per un canvi de model, un expert i també empreses impulsores dels parcs a la comarca.