La Veu Econòmica 11

1 d'octubre de 2025

La Veu Econòmica és el suplement mensual de La Veu de l’Anoia dedicat íntegrament a l’economia. En aquesta edició de La Veu Econòmica us presentem les següents històries d’èxit d’empreses de la nostra comarca.

Electrodomèstic Milar Martínez celebra 50 anys de trajectòria

L’Anuari de la pime creu necessari augmentar la dimensió de les pimes i la productivitat catalana

30 anys de trajectòria al servei de la salut visual

Més de 140 activitats al Saló de l’Ocupació de Barcelona per trobar feina o fer un salt professional

RE+25 anys innovant i sumant serveis per al teu dia a dia

