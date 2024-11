La Veu de l’Anoia, premi a la millor portada de l’any en la Nit de les Revistes i la Premsa en Català

La Veu de l’Anoia va obtenir dimecres el premi a la millor portada de l’any en premsa durant la 24a Nit de les Revistes i la Premsa en Català, l’esdeveniment que cada any congrega diverses personalitats del sector comunicatiu d’arreu dels Països Catalans i que organitza l’APPEC.

Enguany, l’entitat ha concebut aquesta edició com un reconeixement als lectors de les publicacions en llengua catalana. Amb aquesta intenció, al llarg de l’acte, ha transmès que els lectors, com a destinataris finals de les revistes i de la premsa, són una peça imprescindible per aquest sector comunicatiu i, evidentment, per la llengua i la cultura catalanes.

La Veu va assolir el premi gràcies a la votació popular. La portada guanyadora correspon a la Festa Major d’Igualada d’aquest any, amb una il.lustració de la nostra companya dissenyadora Berta Fau, que representa un dels capgrossos igualadins, Petra L’Encantadora.

Portada guanyadora, realitzada per la nostra companya Berta Fau.

L’APPEC considera que els lectors fan possible que els Països Catalans tinguin un ventall de capçaleres en llengua pròpia ampli, ric, plural i de qualitat. A més, assenyala que aquesta vitalitat i diversitat permeten mirar amb optimisme el futur de les publicacions en català. En aquest sentit, el president de l’APPEC editors de revistes i digitals, Germà Capdevila, ha reivindicat les revistes “com a refugi del bon periodisme” davant “d’un món saturat d’informació immediata, on a més les xarxes socials s’han convertit en un canal per a la desinformació i les fake news”. Capdevila ha expressat la solidaritat de l’entitat als familiars de les víctimes i afectats per la DANA al País Valencià, amb una menció especial a la revista Camacuc, que té la seu a Paiporta i que ha quedat arrasada.

Durant l’esdeveniment, l’APPEC ha distingit el periodista Enric Calpena (premi Comunicació), la Llibreria Ona Pau Claris (premi Cultura) i l’entitat Cultura Activa d’Andorra (premi Societat) per la seva tasca en la promoció i divulgació de la llengua i la cultura catalanes, en un context advers i en què necessiten un impuls decidit i constant, així com a les publicacions Vértex, Descobrir, Ara, Som Rurals, Elvallenc.cat, Serra d’Or, Sapiens.cat i reportatges d’El 9 Nou, Lamira.cat i Ateneus.

L’APPEC és una entitat sense ànim de lucre que agrupa els editors de revistes i digitals d’informació general i especialitzada que tenen una distribució i difusió dins de l’àmbit català. Fundada el 1983, compta actualment amb unes 90 empreses editores i més de 200 capçaleres en paper i digital.

L’acte, celebrat al Casino l’Aliança del Poblenou, a Barcelona, ha comptat amb l’assistència de 300 persones i amb la participació del president del Parlament, Josep Rull, i del conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila.