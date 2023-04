Vergés proposa ajuts de 3.000€ als joves d’Igualada per pagar el lloguer

Esquerra Republicana segueix ha anunciat un ajut de fins a 3000€ per als joves de la ciutat que vulguin emancipar-se o que tinguin problemes a l’hora de pagar el lloguer. Els republicans expliquen que “el preu de l’habitatge a Igualada és molt elevat, hi ha molt poca oferta i la majoria dels i les joves no poden pagar els desorbitats preus del lloguer. Per això cal que des de l’ajuntament es facin 2 coses: primer de tot, oferir més pisos de lloguer accessible, ja que el govern actual no n’ha fet cap en 12 anys. I després, ajudar a aquella gent que no pot pagar el preu del lloguer, especialment el jovent que veuen com els hi és impossible emancipar-se a Igualada”.

Davant d’aquesta problemàtica anuncien que “farem ajudes pels joves, de manera progressiva i amb criteri de renda, per tal d’ajudar a qui ho necessiti. En 12 anys el govern municipal no ha ajudat ni a un sol ciutadà a accedir a un habitatge i és urgent revertir-ho”.

Segons el pla local de joventut elaborat pel propi Ajuntament, el 45% dels joves de la ciutat afirmen que marxaran a viure fora.

Els motius principals són la manca d’habitatge, la manca de feina i el mal transport públic. Aquestes dades, segons Vergés, són “molt preocupants” i que des de l’ajuntament s’hi ha de posar una solució “immediata” perquè no sigui “massa tard i perdem la meitat del jovent d’Igualada. No podem esperar més i el govern municipal ni ha fet res ni farà res per resoldre aquesta gran problemàtica”.

Des d’ERC també volen ajudar al jovent i a les seves famílies amb beques pels estudiants universitaris i d’FP. “L’ajuda ha d’arribar al 80% dels estudiants i han de ser d’entre 916,50 i 183,30 euros, en funció del nivell de renda de les famílies”, ha dit Vergés.