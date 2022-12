Vergés demana canvis a l’Hospital “per millorar l’atenció a les persones”

Alba Vergés demana canvis a l’Hospital d’Igualada. Així li ha fet saber al conseller de Salut, Manel Balcells, en una trobada en què l’alcaldable republicana a Igualada li ha comentat que “cal resoldre les mancances i necessitats de l’Hospital d’Igualada”. En concret, la candidata d’Esquerra considera que cal “fer una aposta de present i futur, per poder garantir una atenció sanitària més personal, profunda i ràpida”. Per a Vergés, això passa per afavorir el “relleu generacional” i l’impuls d’un “nou projecte”, i així ho ha traslladat al titular del Departament de Salut.

“Els darrers anys, el Consorci Sanitari de l’Anoia ha apostat per posar la prioritat en l’àmbit econòmic de l’Hospital d’Igualada, però ara necessitem cuidar més les professionals de la salut, afavorir i garantir que es quedin, sobretot en les diverses especialitats, millorar les seves condicions laborals i posar el focus en l’atenció mèdica a la ciutadania, oferint un millor servei”, ha destacat Vergés.

“Volem que l’Hospital d’Igualada torni a ser un referent”, ha recalcat la candidata d’Esquerra. “Cal prioritzar les persones i assegurar una millor atenció i dedicació als pacients”, defensa Vergés. “Per això proposem un canvi d’enfoc, que doni oportunitats i resolgui problemes”, recalca.

Vergés celebra que el Departament de Salut estigui en mans de Manel Balcells

La candidata d’Esquerra a l’alcaldia d’Igualada, que va ocupar el càrrec de consellera de Salut des del maig de 2018 al maig de 2021, ha aprofitat la trobada amb Balcells per felicitar-lo pel seu nomenament com a titular del Departament de Salut i desitjar-li molts èxits en aquesta responsabilitat. “És una satisfacció saber que el lideratge de les polítiques públiques de salut es troba en tan bones mans, i que comptem amb persones properes i preparades com l’amic Manel Balcells per ocupar la primera línia d’un dels principals reptes que té la nostra societat”, ha comentat Vergés. “Estic convençuda que farà una gran tasca”, ha afegit.