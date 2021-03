Veïns de Rubió i Copons creen la plataforma “Salvem Serra Morena”

Una vintena de veïns i veïnes de Copons i Rubió han constituït la plataforma “Salvem Serra Morena”, amb la finalitat de defensar les muntanyes i entorn rural de la zona, així com la qualitat de vida, davant l’allau de projectes d’instal·lacions d’energia eòlica i fotovoltaica a aquests pobles en particular, i a la Segarra històrica en general.

Des de “Salvem Serra Morena” (una reedició de la plataforma creada el 2006 contrària a la instal·lació del parc eòlic de “Serra Morena”) es defensen les energies renovables i una transició energètica cap a energies netes, però ben planificades i escoltant els diversos actors polítics i socials del territori.

Des de la plataforma es planteja cercar alternatives viables a la massificació eòlica de la zona, promovent una transició cap a energies netes ben planificada

El principal problema rau en el nou decret llei 16/2019 que ha deixat Catalunya sense planificació ambiental de l’energia eòlica, derogant el Decret 147/2009, i donant llibertat total a les grans multinacionals de l’energia per promoure aquestes instal·lacions on vulguin, amb una total desinformació de la població i ajuntaments implicats.

Des de Salvem Serra Morena es plantegen com a objectius sensibilitzar el territori, cercar alternatives viables a la massificació eòlica a la comarca aprofundint en els projectes locals i d’autoconsum, coordinar-se amb les altres plataformes existents arreu del territori de la Catalunya central, donar eines als ajuntaments per fer front als projectes i fer pressió a nivell municipal, comarcal i nacional per a que els organismes públics s’impliquin en una transició energètica respectuosa amb les persones, l’entorn i el mode de vida de les zones rurals.