Veïns de Calaf reclamen una solució al tema de l’aigua, ja

Els veïns de Calaf comencen a estar ja cansats dels problemes endèmics amb l’aigua del municipi, que cada vegada són més recurrents i demanen una solució efectiva del problema. Només aquest any ja van estar cinc setmanes durant el mes de gener sense poder consumir aigua de l’aixeta i ara, des de l’agost, tornen a estar amb el mateix problema. L’aigua de Calaf, que prové de pous, sempre ha tingut problemes amb els nitrats que moltes vegades superen el llindar dels 50 mg/l, per sobre del qual es considera que l’aigua està contaminada, i quan no els superen estan molt al límit, essent una aigua no massa bona per a l’ús de boca i molts veïns ja no en consumeixen habitualment.

Un grup de veïns, representats per Joan López, han començat a reunir-se per reclamar aquest dret a l’aigua neta i en condicions. Estan duent a terme diverses trobades amb diverses entitats i ara estan pendents d’una reunió amb Aigües de Manresa, empresa subministradora de l’aigua de Calaf.

Segons explica López “no és normal que et cobrin un rebut quan no t’estan donant un servei que és bàsic i essencial. En la reunió que es va fer amb l’Ajuntament vam proposar diverses solucions: una era que repartissin uns vals als veïns segons el consum d’aigua de boca, l’altra era portar cubes d’aigua i tirar-les al dipòsit o bé repartir aigua, i per últim rebaixar els rebuts de l’aigua, però se’ns va negar tot i no ens van donar cap solució”.

Francesc Martínez, un altre dels veïns, reclama a més a més “transparència per part del govern municipal, que expliquin tot el que passa amb aquest tema de l’aigua perquè els calafins estem sense un dels bens bàsics per a l’home com és l’aigua potable”. “Ja al 2017, en un ple de l’Ajuntament, l’equip de govern va presentar -i va ser aprovada- una moció on, entre altres punts, es demanava prioritzar com a essencial el servei de subministrament d’aigua potable al municipi. Llavors jo em pregunto -diu Martínez- com és que el Sr. Badia no fa res si va ser el seu grup mateix qui va presentar la moció?”.

Aigua amb uns nivells de nitrats altíssims

Francesc Martínez exposa que l’aigua “és un dret bàsic i fonamental, que se’ns està privant”. A més, apel·la a com els pot afectar a la salut. I és que, quan tenen aigua potable, “els nitrats sempre estan per sobre dels 45 mg/l i el topall de l’OMS és 50”. També es queixa que sempre s’avisa de la prohibició tard, “per exemple aquesta vegada van tardar molt a tancar les fonts públiques”. “Poden passar dos dies entre que es fa l’anàlisi i es té els resultats”, lamenta. “A més no se’ns ha dit clarament a quins nivells hem arribat aquest estiu i els ciutadans tenim dret a saber-ho.”

La connexió amb el pantà de la Llosa del Cavall

La solució permanent a les deficiències passa, segons l’Ajuntament, per dues vies: la connexió amb la Llosa del Cavall i, a banda, la creació d’una planta per tractar els nitrats de l’aigua dels pous del municipi, que segons es va dir des del consistori al mes d’agost estaria enllestida la tardor, però no se n’han vist els resultats. De moment, però, aquest octubre, l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) ha tret a informació pública el projecte per connectar Calaf amb el pantà de la Llosa del Cavall, amb un termini previst per al 2021.

Aquest projecte de connexió ve ja del 2017, quan l’Ajuntament de Calaf va sol·licitar a l’ACA la connexió a l’artèria de la Llosa del Cavall que forma part de l’abastament d’aigua Ter-Llobregat. L’ACA va considerar viable la demanda i va començar a tirar endavant.

Els veïns es pregunten “per què s’ha tardat tant temps a posar fil a l’agulla amb aquesta connexió?”

“Nosaltres el que volem -diu Joan López- són solucions ràpides ja, i una solució final a llarg termini i que els veïns de Calaf puguem tenir aigua neta i potable com ens mereixem i si l’Ajuntament no ens pot donar la solució, que sigui la Generalitat o l’ens a qui li pertoqui”.