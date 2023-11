“Vegin i passin”. Bombolles efímeres a l’Ateneu amb La Xarxa

Publicitat

El grup La Xarxa d’Igualada presenta un espectacle de la Cia. Enlaire. Vegin i passin ens presenta un món fantàstic d’aigua i sabó. Diumenge 19 de novembre, a les 6 de la tarda, podrem veure bombolles que no hem vist mai i un univers molt fràgil que mai no oblidarem. Un espectacle creat i interpretat per Martín Cattani amb la mirada externa de Pep Bou.

Un viatge singular, ancorat en el temps, amb l’anhel de transmetre realitats efímeres, ens demostrarà que les coses s’han de gaudir mentre succeeixen, perquè no tots els viatges duren per sempre… però alguns records sí!

És un espectacle que ens convida a reflexionar sobre els nostres records, per què alguns perduren i altres simplement desapareixen, de com busquem atresorar allò que no volem oblidar i que al final la vida pot ser tan bonica i efímera com una bombolla de sabó.

Companyia Enlaire

Martín Cattani va crear la Cia. Enlaire l’any 2021 amb l’objectiu d’experimentar de ple amb el món efímer de les bombolles de sabó i les seves possibilitats artístiques. Amb la missió de realitzar noves creacions, amb un llenguatge poètic propi, juga amb la conducta imprevisible de les bombolles de sabó. Aprofita el seu encant i la seva delicadesa per crear imatges que fan que la màgia esdevingui realitat i els somnis quedin a l’abast de les nostres mans.

Les entrades per a l’espectacle tenen un preu de 7 euros, i de 5 euros per als socis de La Xarxa d’Igualada. La venda es fa per Internet a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/ i a la taquilla del teatre el mateix diumenge, des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle. Un món de bombolles per gaudir-ne amb tota la família.

