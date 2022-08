Veciana comença aquest divendres tres dies de Festa Major

Després del parèntesi dels dos darrers anys en motiu de la pandèmia enguany Veciana recupera la seva Festa Major en el format tradicional. Així serà com aquest divendres, dissabte i diumenge, el nucli de Veciana s’engalanarà per viure la seva festa grossa en honor a la patrona del poble.

La comissió de festes ha confeccionat un programa de línia continuista i amb actes per a tots els gustos i edats. La festa començarà el divendres dia 19 d’agost, a 2/4 de 10 de la nit, amb la sardinada popular a la plaça de Ramon Servitje. El preu de la sardinada serà de 3 euros per persona. A continuació el grup Vada Retro Teatre, del barri de Gràcia de Barcelona, posarà en escena l’obra “Ella és ell i Él es ella” escrita i interpretada per Albert Capel.

L’endemà dissabte es reprendran els actes a 2/4 de 10 de la nit amb el ball de revetlla a càrrec de la magnífica orquestra SLALOM EXPRESS, durant el qual s’obsequiarà als assistents amb entrepans de pa amb tomàquet i pernil.

El diumenge a les 12 del migdia es celebrarà la missa en honor a la patrona del poble a l’església parroquial de Santa Maria de Veciana. L’acte, que serà oficiat per mossèn Enric Garcia estarà acompanyat per les veus de la Coral de Veciana que clourà la litúrgia amb els goigs a llaor de la Mare de Déu de Veciana. A les 6 de la tarda tindran lloc els jocs de cucanya per xics i grans i una hora més tard començarà el concert del grup TURURUT BONAIGUA qui clourà la festa grossa d’enguany amb les seves corrandes, xotis, valsos i cançons tradicionals.

La Festa Major de Veciana, que està organitzada per la comissió de festes, compta amb la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Veciana així com de diverses empreses de la zona.