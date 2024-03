Veciana celebrarà la Pasqua amb les tradicionals Caramelles

El proper diumenge dia 31 de març el municipi de Veciana celebrarà la festivitat de la Pasqua Florida amb les tradicionals cantades i ballades de Caramelles dirigides per Mireia Duran.

Les cançons triades per aquest any han estat “Aquesta terra és la nostra terra”, “Rondes del vi”, “Coti per Coti”, “Ball de Rams”, “Una altra ronda”, “Ai Adéu Cara bonica”, “Quina taula tant ben parada”, “Ai nena si vols venir” i “Corrandes de Veciana”. Pel que fa a les danses el grup dels petits oferiran els balls de “L’Hereu Riera”, “El ball de la civada” i “El virolet” i el grup dels grans la “Galop de cercavila”.

Les cantades i ballades es concentraran totes durant el diumenge al matí i es faran a tres punts del municipi. Així tenim que el diumenge de Glòria començarà a les 10 del matí amb la missa a l’església de Sant Pere del Vim. L’acte, oficiat per mossèn Carles Riera, estarà acompanyat per les veus del grup de caramellaires. En sortir de l’ofici es cantarà i ballarà a la plaça de mossèn Esteve Prat del mateix nucli. A continuació el grup es desplaçarà cap al Casal dels Germans de la Salle, a Segur, i al nucli de Veciana on hi arribaran a ¾ de dotze i a la 1 de la tarda respectivament.