Veciana arranja diversos camins forestals per facilitar la tasca als serveis d’extinció en cas d’incendi

En els darrers dies l’Ajuntament de Veciana ha finalitzat les obres de millora dels camins inclosos en el Pla de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona, per l’anualitat 2025.

Els camins arranjats enguany són els que surten de la Creu de Pultera cap a la Guàrdia Pilosa, passant pel parc eòlic, des de la creu fins la carrerada, passant per Cal Daniel, i des de la creu cap a Cal Malloat passant per Cal Vidal. Alhora també s’ha arranjat el camí dels Plans de Cal Bernic al Molí de la Roda passant per Tiretes.

L’objecte de la millora és tenir els camins en bones condicions perquè, en cas d’incendi, hi puguin circular els serveis d’extinció sense problemes. L’Ajuntament de Veciana demana molta precaució durant els mesos d’estiu perquè no es repeteixi un incendi com el del 1986 el qual va arrasar una bona part de la massa forestal del municipi.