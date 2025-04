Vanesa González, Mireia Rubio i Marina Camprubí, guanyadores del XXII Concurs de fotografia de Dones amb Empenta

Dones amb Empenta tanca el XXII Concurs Com ens veiem les dones?, dedicat a “Nosaltres i el món digital”. Vanesa González Márquez, de Vilanova del Camí, Mireia Rubio Molin, de Santa Margarida de Montbui, i Marina Camprubí Delgado, d’Igualada, són les guanyadores de l’edició, que ha comptat amb la participació de 12 autores diferents.

L’acte de lliurament de premis es va celebrar el dissabte 29 de març, amb la inauguració de l’exposició de totes les fotografies concursants al centre Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui. En total, són 19 obres, “amb propostes molt interessants” tal com es valora des de l’entitat organitzadora, que ha tingut en compte que “el tema era difícil d’aterrar, tal com ens han comentat algunes participants”, per explicar que aquest any no s’ha recollit una participació molt alta.

Primer Premi: Vanesa González Márquez Segon Premi: Mireia Rubio Molin Tercer Premi: Marina Camprubí Delgado

Des de DAE s’afirma que “el món digital és un tema que s’havia de tocar. Estem al segle XXI, i és un tema, millor dit una realitat, que afecta a les nostres vides”. “El món digital també ens pertany i tenim dret a ser-hi i a participar-hi amb llibertat i en condicions d’igualtat, sense discriminacions ni violències masclistes”, s’afegeix, a la vegada que es destaca que “el repte de pensar en el tema que es proposa, sigui quin sigui aquest, és l’essència del concurs”.

Dones amb Empenta organitza aquest concurs amb motiu del 8M i l’objectiu de fomentar la participació i la reflexió amb perspectiva de gènere sobre el tema que es proposi i que cada any és diferent. En aquest sentit, agraeix a totes les participants l’esforç i la creativitat amb que han plantejat el món digital, amb felicitació especial per a les tres guanyadores.

El Primer premi ha estat per l’obra Ràbia digital, amb què Vanesa González explica que “Les dones que treballen en Noves Tecnologies guanyen un 20% menys que el homes. Nomes el 19% dels empresaris europeus en Noves Tecnologies són dones. Són algunes de les dades que mostren les desigualtats que patim les dones, també, en el món digital. La fotografia expressa la ràbia que sentim les dones per la marginació que patim, també, en aquest àmbit”.

El Segon premi ha estat per l’obra Qui donarà la resposta?, de Mireia Rubio, amb què explica com en “L’ús de la IA és habitual en molts entorns laborals. Ens ha canviat rutines de treball i són d’una ajuda enorme, perquè ens estalvien temps en tasques feixugues. No obstant això, encara planteja dubtes i desafiaments en àrees com l’ètica, la transparència o la igualtat d’oportunitats des de la perspectiva dels drets humans.

Tot i que hi ha hagut avenços de la representació femenina en el camp de la IA, segons Amnistia Internacional aquesta està només en un 29% en llocs de nivell bàsic en CTIM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) i només en el 12,2% dels llocs directius.

És essencial fomentar la participació de les dones en la ciència i la tecnologia per aconseguir major equitat i diversitat en la intel·ligència artificial.

El jurat n’ha valorat el discurs, que “és una meravella, i s’adequa a la perfecció amb el concurs d’aquest any”, així com que el títol ho diu tot, la imatge del gat i la pantalla que és el dia a dia de moltes dones que es dediquen a les tecnologies i treballen des de casa, que el gat en si mateix ja és un símbol de les tecnologies, el contrast entre la pantalla i el gat, en representació dels dos mons, i la pregunta que surt a la pantalla “En qué puedo ayudar?”, que també s’ha considerat clau, perquè pot tenir una segona lectura com la típica pregunta que fan molts homes que no s’acaben de fer corresponsables de les tasques de les cures.

Finalment, el Pr2emi públic ha estat per l’obra Tecnologia i feminisme: alçant la veu de Marina Camprubí, amb que expressa que “Aquesta imatge simbolitza l’apoderament de la dona a través de la tecnologia i les xarxes socials. La pantalla representa el món digital, del qual emergeix un megàfon, símbol de veu i protesta. Això reflecteix com a Internet ha donat a les dones una plataforma per expressar-se, denunciar a les amplificacions socials i liderar el moviment social. Fomentant la igualtat”. És la fotografia que ha recollit més likes per Instagram.

A l’acte van assistir Coral Vázquez i Sara Bergantiño, regidores d’Igualtat i Cultura de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, a qui l’entitat agraeix el suport donat durant tots aquests anys per tirar endavant el concurs.

Les fotografies també es poden veure a Instagram, publicades amb l’etiqueta #ConcursDAE2025 i les guanyadores restaran publicades a la web de Dones amb Empenta junt amb les d’anteriors edicions.