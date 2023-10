Vals de compra per als joves d’entre 16 i 23 anys, amb un 70% de descompte

L’Ajuntament d’Igualada engega una nova campanya dels IBONS, adreçada en aquest cas al públic jove, de 16 a 23 anys, que podran adquirir a partir de dilluns bons per a bescanviar en els comerços minoristes.

La nova campanya IBONS Joves, que és resultat de l’acord de Pressupost del 2023 entre el govern i Igualada Som-hi (PSC) vol incentivar la compra física al comerç local entre aquest sector de la població, a través d’una acció, la compra amb iBons, amb la qual tant els joves consumidors com el comerç surten guanyant. I és que els joves podran gaudir de fins a 35 euros de descompte en la seva compra i el comerç no es gastarà ni un euro. Cada bo tindrà un valor de 10 euros, els joves que l’adquireixin en pagaran 3 i la resta, 7€, aniran a càrrec de l’Ajuntament d’Igualada. Cada jove participant podrà comprar fins a 5 IBONS Joves.

Carlota Carner, tinent d’Alcalde i regidora de Joventut, ha posat en valor aquesta iniciativa que “permetrà als joves de la ciutat ser conscients del teixit de comerç de proximitat i de serveis de què disposa Igualada i el valor afegit de tracte i experiència que hi poden trobar al comprar-hi”. La regidora ha remarcat “que és una bona oportunitat per consumir productes i serveis a la ciutat amb la possibilitat de tenir un gran descompte gràcies a l’Ajuntament.

Per part d’Igualada Som-hi, el regidor Anselm Pasquina s’ha mostrat satisfet de “veure feta realitat una de les mesures que el nostre grup municipal va aconseguir incloure a l’acord de pressupostos de l’any passat amb l’objectiu de promoure les compres al comerç local.” Per Pasquina aquest és un “bon incentiu perquè els joves que, a vegades estan acostumats a comprar en línea, coneguin el comerç local i hi comprin”.

En total, s’emetran 17.142 bons amb un valor de campanya de més de 171.000 euros, on l’Ajuntament invertirà 120.000€ i cada comerç podrà disposar d’un màxim de 3.000 euros en bons.

La primera fase de la campanya inicia, dilluns 23 d’octubre amb l’adhesió de comerços i serà a principis de novembre quan els joves podran descarregar-se els ibons per a bescanviar als comerços. Els establiments que es vulguin adherir a la campanya ho poden fer a ibonsigualada.cat . Els negocis que es poden adherir en aquesta campanya són comerços minoristes, restauració, agències de viatges i serveis assimilats al comerç al detall.

A principis de novembre es previst iniciar la segona fase en la que els joves podran adquirir els bons en línia directament a ibonsigualada.cat, ho podran fer del 3 de novembre fins al 24 desembre o fins a exhaurir existències, només caldrà tenir una edat entre 16 i 23 anys i estar empadronat a Igualada.

L’Ajuntament, aconsegueix amb aquesta iniciativa, a més d’oferir uns descomptes als joves, apropar-los al comerç local fomentant la compra a la ciutat, Igualada. La campanya compta amb el suport de la Cambra de Comerç.