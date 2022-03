Vallbona treballa en l’eliminació del cactus invasor en el municipi

L’Ajuntament de Vallbona està duent a terme una nova campanya d’eliminació del cactus invasor en el terme municipal. Actualment, les actuacions se centren en una zona que afecta Ferrocarrils Catalans i en conseqüent només tenen ells accés i permisos per actuar.

Fa dos anys que l’Ajuntament de Vallbona va fer una primera acció molt important per a l’eliminació d’aquesta especies invasora “Cylindropuntia rosea” de l’entorn del municipi que va comportar una reducció notable però no suficient. Per aquest motiu s’ha sol·licitat una segona actuació de seguiment i manteniment per a l’eliminació dels exemplars rebrotats i acabar el tractament en alguns.

Després de rebre l’informe de la Diputació de Barcelona realitzat per CREAF, la setmana passada l’alcaldessa Meritxell Baqué i regidor Roc Farreras es van trobar sobre el terreny amb el cap de manteniment de vies de FFCC, Salvador Galceran, per reconèixer el territori i iniciar l’abans possible amb l’actuació. En la trobada es va aprofitar també per sol·licitar la neteja de pins morts a la zona de la nova escullera de roca entre la via del tren i la carretera B224, d’accés a Vallbona.

D’altra banda, l’ajuntament resta a l’espera de concretar amb el departament d’acció climàtica de la Generalitat els treballs de manteniment i eliminació de l’espècia a la zona de les Llangònies.