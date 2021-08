Vallbona s’adhereix a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública

El ple de l’Ajuntament de Vallbona va aprovar l’adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), una iniciativa que té per objectiu impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic i sostenible, així com també assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos.

Les quatre línies estratègiques definides en el pla d’actuació de l’associació són: impulsar la gestió administrativa de l’entitat; definir el seu model de governança; promoure la incorporació de més municipis i entitats, com també la difusió de l’AMEP entre la ciutadania, els agents socials econòmics i les administracions per generar un debat públic sobre la transició energètica i, en particular, sobre la regulació, la titularitat i la gestió de la xarxa de distribució de l’electricitat.

Als pobles i ciutats que integren l’associació els preocupa, especialment, “que l’accés a l’energia sigui un dret social garantit, on no hi hagi pobresa energètica, on la ciutadania i les empreses puguin, lliure i fàcilment, generar la seva pròpia energia verda i compartir-la amb els seus veïns, on les xarxes de distribució no estiguin exclusivament en mans d’empreses”.

Vallbona, ara també forma part d’aquesta entitat amb l’objectiu de disposar d’eines que permetin l’ajuntament no només garantir tothom l’accés a l’energia sinó també democratitzar l’energia i fomentar la participació en la producció, per poder fer el pas de consumidor a partícip de distribució i comercialització.