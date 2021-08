Vallbona reformarà el Passeig del Mirador per impulsar la zona nord del municipi

El ple de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia va aprovar per unanimitat la Proposta de projecte de Reforma del Passeig del Mirador, que té com a objectiu principal arranjar diferents punts de l’espai, donant continuïtat a l’estabilització del talús que ja s’ha executat d’urgència. El projecte servirà també per impulsar la zona del Passeig del Mirador, que actualment compta amb poca activitat per la presència de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat que la travessa i per la manca de serveis municipals. Així, l’arranjament d’aquest espai dinamitzarà la part nord del municipi, adequant-la com a zona d’oci i de lleure, per a l’esport a l’aire lliure, per passejar o per acollir activitats culturals com concerts.

La reforma s’ha dividit en actuacions separades que s’aniran executant en funció de la disponibilitat pressupostària i quines es considerin més prioritàries.

1. Enjardinament

Atès que força arbres presents a la zona actualment estan emmalaltint o han mort, principalment pel fet que no són autòctons i es van plantar massa junts, la primera actuació consistiria en la substitució d’aquests per alzines, arbres que sí són naturals de la zona i que resistiran millor el clima.

2. Substitució paviments, tanques i mobiliari

Se substituirà la malla que separa el passeig d’una propietat privada a tota la llargada del passeig, tret de la plaça del final. També es podarà la part malalta o morta dels xiprers que toquen a la tanca, s’esclarissaran, i es plantaran a la seva base plantes autòctones com farigola o romaní. D’altra banda, se substituirà el ferm del passeig per un de terra-ciment més estable i durable, se’n canviaran els bancs i s’hi col·locaran papereres. L’Ajuntament negocia amb el propietari del solar del costat per mirar d’instal·lar-hi un pipicà.

3. Rehabilitació de la font

A la zona de la font s’instal·laran de nou llambordes sobre una capa de morter i es col·locarà la font a una alçada més baixa que l’actual, fent-la més accessible per a tots els usuaris. Es vol aconseguir una pedra de molí per deixar la font més correcte.

4. Reforma plaça

A la plaça del final del passeig se substituiran els graons actuals per una pendent poc pronunciada que en millori l’accessibilitat, i se substituirà l’actual barana malmesa per una de nova de pi cuperitzat. El paviment de la plaça, com el del passeig, també serà de terra-ciment.

5. Reforma paviment rampes

Se substituiran les zones de llambordes que han patit moviments o que han desaparegut per fer-les transitables i evitar caigudes.

6. Actuació al talús

Correspon a l’estabilització del talús que ja s’ha executat.

7. Neteja, estabilització i plantació de talussos

Aquesta és la continuació de l’actuació 6, que es va executar de manera urgent. Un cop feta la franja perimetral, se’n trauran els arbres que hi queden i es construirà un mur de 30 metres de llargada que estabilitzarà el talús. El mur estarà fet de rocalla de pedra granítica, que suposarà un impacte visual més lleu que el formigó i que facilita el drenatge del terreny.