Vallbona passa de reciclar 15% al 78% amb el Porta a Porta

Les dades dels primers sis mesos d’implantació del servei de recollida de residus Porta a Porta a Vallbona d’Anoia han revelat que el municipi ha passat de reciclar un 15% dels residus a un 78%. Les dades col·loquen a Vallbona en el rànking de municipis que més reciclen de Catalunya, tot un èxit, tenint en compte que abans de la implantació del Porta a Porta estava entre els 10 pobles que menys reciclaven. I tot això en només 6 mesos.

Per fraccions, el reciclatge dels envasos ha crescut un 38%, el paper i cartró un 89%, el vidre un 74% i l’orgànica un 490%. En conseqüència, el contenidor del rebuig ha disminuït un 87% la seva càrrega, concretament el rebuig s’ha reduït en 218.99 tonelades. Aquesta disminució es deu a que els veïns i veïnes reciclen més i millor i ja no va tot al contenidor del rebuig. Una altra raó és el fet que hi havia gent de pobles veïns amb el porta a porta implementat que llençava les seves deixalles a Vallbona. Dissortadament, també hi ha persones al municipi que, no convençuda de la necessitat de reciclar, llencen les seves deixalles als pobles veïns. I un quart motiu de la reducció de rebuig és també l’increment de la conscienciació sobre la necessitat, no tan sols de reciclar, sinó de no generar residus.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Vallbona, ha manifesta la seva satisfacció en conèixer els resultats i ha agraït l’esforç dels veïns i veïnes del municipi. Baqué ha dit que “el sistema Porta a Porta ens converteix en un municipi conscient i responsable amb el medi ambient, que protegeix el planeta i lluita contra el canvi climàtic”.

El nou sistema va ser una gran aposta de l’equip de govern, que tot i les dificultats i l’adversitat que suposava la seva implantació va creure fermament en el Porta a Porta com a sistema per a millorar els índexs de reciclatge del municipi.