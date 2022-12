Vallbona invertirà 320.000 euros en millorar el poliesportiu, el carrer de les escoles i la plaça de l’Església

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia reformarà el poliesportiu municipal i farà obres al carrer de les Escoles i a la plaça de l’Església amb una inversió d’uns 320.000 euros, dels quals uns 200.000 provenen de subvencions del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona. La reforma del poliesportiu tindrà un cost de 249.687,69 euros, dels quals 150.000€ vindran de la Diputació de Barcelona i 99.687,69 de romanent de tresoreria. Pel que fa a les obres al carrer de les Escoles i a la plaça de l’església, està previst que tinguin un cost de 70.000 euros, dels quals 49.900€ es pagaran amb una subvenció de la Diputació.

Al pavelló està previst que se substitueixin les portes interiors i les fusteries exteriors, les lluminàries led, els tabics del magatzem, renovació del paviment de la pista, feines de pintura i reparació dels banys. Pel que fa a la coberta caldrà col·locar un aïllament tèrmic, un fals sostre, millores tèrmiques, un sistema acústic amb panells, entre d’altres.

Les inversions al carrer de les Escoles han de servir per pintar-lo i fer-lo amable a l’escola, col·locar-hi 5 bancs de fusta, pilones de formigó en forma de banc i jardineres circular a joc, a banda de vegetar les jardineres. I a la plaça de l’Església i el seu entorn està previst arreglar 150 m2 del paviment, degut al moviment de les llambordes per culpa de les arrels dels arbres, arreglar jardineres i instal·lar una pèrgola de 18×9 amb bàculs extraïbles per crear una zona ombrejada per les més habituals èpoques de calor.