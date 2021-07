Aquesta temporada, la piscina de Vallbona s’ha estrenat amb un nou servei de préstec de llibres. Els usuaris que ho desitgen poden escollir un llibre per llegir durant l’estada a la piscina i abans de marxar l’han de tornar. Una persona controla el registre de préstecs i lliura un punt de llibre a cada lector perquè pugui apuntar en quina pàgina es va quedar perquè així pugui continuar amb la lectura el següent dia que vagi a la piscina, si el llibre està disponible. Aquest sistema permet que els usuaris puguin llegir sense haver de carregar amb el llibre des de casa. Aquest servei de bibliopiscina és una iniciativa de la regidoria d’esport i de cultura conjuntament per al foment de la lectura.

D’altra banda, el servei habitual de bibliobús seguirà amb normalitat, amb el mateix horari i punt d’estacionament aquest juliol. Així cada divendres de 11,30 a 13,30 al carrer de les escoles es troba estacionat el bibliobús. A més, de dilluns a divendres de les 8 del matí a les 3 del migdia està disponible el punt de recollida i retorn de llibres a l’Ajuntament per aquells que no volen esperar a l’arribada del bibliobús. El mètode de sol·licitud de préstec segueix sent el mateix: a través del telèfon 616988352 o de l’adreça electrònica b.montserrat@diba.cat. En el moment de recollida del llibre caldrà ensenyar el DNI o el carnet de la biblioteca habitual.

El servei de Bibliobús el mes d’agost tancarà per vacances i es reprendrà al setembre