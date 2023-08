Vallbona d’Anoia celebra la seva Festa Major aquest dijous

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha programat per aquest dijous 24 d’agost dia de Sant Bartomeu, patró de Vallbona d’Anoia, tot d’activitats pensades per a tots els públics. Si bé la festa grossa a Vallbona té lloc en el marc de les Festes del Roser, l’ajuntament no vol deixar passar l’efemèride sense celebració i l’oportunitat per a tothom de retrobar-se amb el veïnat, famílies, amistats i gaudir de la companyonia i compartir els darrers dies d’estiu.

Així, els actes s’han ajustat a un sol dia, el mateix dia 24, ja que justament també coincideix amb festes a altres pobles grans de l’entorn. La programació començarà amb l’ofici religiós a Sant Bartomeu a les 11 del matí a l’església de Vallbona, seguit del concert a càrrec del Trio Blanc i negre. A la tarda, de 4 a 7 h hi haurà inflables a la piscina municipal. A les 9h del vespre tindrà lloc el sopar de Festa major a Ka la piscina (cal inscripció al mateix restaurant) amb música ambient amb el DJ Ka i tancarà la celebració de Sant Bartomeu l’esperat bany nocturn a la piscina que se celebrarà de les 10h fins a la mitjanit.