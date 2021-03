Vallbona d’Anoia aprova uns pressupostos d’1,2 milions d’euros

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha aprovat el pressupost municipal per al 2021 amb els vots a favor de la CUP, regidor no adscrit, Veïns amb Veu, ERC i en contra de PSC. Els comptes passen d’1.160.608 euros el 2020 a 1.206.553 euros per a l’exercici actual, cosa que suposa un augment del 3’96%. El govern municipal en destaca que a les inversions reals els comptes tenen obertes partides amb quantitats petites que reflecteixen les accions que el govern vol tirar endavant i que anirà treballant durant aquest any. Esperen que quan calgui fer modificacions del pressupost, i utilitzar fons del romanent per ampliar aquestes partides, aquells qui no hi han votat en contra mantinguin la seva postura.

Els ingressos no varien gaire als comptes del 2021, amb la novetat de les subvencions de la Diputació de Barcelona per a la implementació del Pla de mobilitat i del Fons incondicionat d’inversió. Els ingressos ordinaris varien també poc, amb una pujada d’impostos de 1.075 euros, cosa que suposa menys d’un euro per habitant. Pel que fa als ingressos corrents, augmenten en 5.725 euros, 4.000 dels quals provenen de l’augment del cànon d’instal·lacions esportives per l’obertura del nou servei de pàdel i pel concurs del bar de la piscina. També s’incrementen lleugerament les transferències provinents d’altres organismes i institucions.

Les despeses de personal ha recollit l’augment del 0,9% del sou del personal laboral establert pel govern espanyol. També s’ha incrementat la partida de personal laboral temporal arran de la redistribució de la jornada dels treballadors, reduint una jornada i contractant dues persones més, amb una jornada més curta, per poder cobrir i reforçar la neteja de diversos espais del municipi. També s’ha reforçat el servei de neteja de la zona escolar amb contractació directe, abaratint-ne el cost respecte el servei externalitzat que era tres vegades superior.

Les despeses corrents en béns i serveis es redueixen molt poc, en part precisament per l’estalvi de la contractació externa del servei de neteja de l’escola. També s’ha reduït el pressupost per a festes i activitats culturals respecte els comptes prepandèmia, atès que aquest any per exemple no s’ha celebrat el Carnaval i no es preveu que la Festa del Roser tingui el programa habitual. L’evolució de la pandèmia pot fer variar l’agenda cultural i de festes de cara a la segona part de l’any. Pel que fa al Consell Comarcal de l’Anoia, els comptes inclouen el conveni amb Anoia Turisme per a la promoció de la comarca i el municipi, però redueix les hores del servei informàtic que proporciona l’ens perquè no resol les necessitats de l’Ajuntament i ha calgut contractar una empresa externa, que s’encarrega del manteniment també d’altres ajuntaments. El consistori vallbonenc vol actualitzar els sistemes informàtics i fer els canvis necessaris a la sala de servidors, per facilitar així el teletreball de la secretària-interventora i d’altres treballadors i per poder emetre els plens municipals a través d’internet.

I, com cada any, augmenta el cost del servei de recollida d’escombraries, que segons el govern municipal seguirà pujant els propers anys «sigui quin sigui el model». La voluntat de l’Ajuntament és dedicar part de la inversió d’aquest any a implementar el servei porta a porta per canviar la gestió i el model de residus i reduir-ne el cost econòmic i també l’ambiental.

Un dels capítols que més augmenta és el de les despeses financeres, sobretot arran de l’increment de les comissions bancàries, davant les quals el govern municipal buscarà alternatives que permetin evitar aquests costos que consideren desorbitats.

Pel que fa a les transferències corrents, les partides socials segueixen augmentant respecte als comptes prepandèmia, amb un increment de 10.000 euros, com les relacionades amb atencions benèfiques-assistencials i a famílies i organitzacions sense ànim de lucre. L’equip de govern destaca el fet que hagi crescut de manera important el nombre d’usuaris del banc d’aliments, per la qual cosa es preveu que l’Ajuntament segueixi donant ajuts a les famílies que tinguin problemes amb el pagament del lloguer derivats de la situació actual, o intentar seguir ajudant les diferents entitats del poble que ho necessitin.

I, per acabar, en referència als passius financers, la intenció de l’Ajuntament de Vallbona és liquidar utilitzant romanent el préstec de la Diputació de Barcelona del qual queden per pagar 60.000 euros i que, malgrat que sigui a interès zero, hipoteca 12.000 euros cada any del pressupost que així es podrien alliberar.