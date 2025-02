Valerio Scandurra farà un curs de fotografia als Prats de Rei

L’Ajuntament dels Prats de Rei ofereix una curs de fotografia durant el mes de febrer i principis de març, amb el fotògraf Valerio Scandurra. El curs combina formació teòrica i pràctica per ajudar els participants a desenvolupar les seves habilitats fotogràfiques, independentment del seu nivell d’experiència.

El curs s’inicia el diumenge 16 de febrer amb una sessió dedicada a l’art de la composició, on els participants aprendran els principis bàsics per crear imatges visualment impactants. La segona trobada, el 23 de febrer, estarà centrada en l’ús de la càmera, amb l’objectiu d’ensenyar a dominar les funcions i configuracions de l’equip fotogràfic per aprofitar-ne tot el potencial.

Un dels moments més esperats serà el dissabte 1 de març, quan els participants tindran l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits fotografiant un esdeveniment local, coincidint amb la festa de Carnestoltes. Aquesta activitat permetrà experimentar amb la fotografia en un entorn real i captar moments especials del poble.

El curs conclourà el diumenge 9 de març amb una sessió dedicada a l’anàlisi i impressió de fotografies. Durant aquesta classe, els participants aprendran a preparar les seves imatges per a una exposició, aprofundint en aspectes com la crítica constructiva i la presentació final.

Amb un cost de només 20 euros per al curs complet o 5 euros per sessió individual, aquesta iniciativa representa una gran oportunitat per aprendre fotografia de la mà d’un expert i, alhora, contribuir a enriquir la vida cultural del poble.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar contactant amb l’Ajuntament presencialment, a través del telèfon 938 69 81 92, per whatsapp al 621 12 95 75 o per correu electrònic a pratsr@pratsderei.cat