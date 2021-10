“Vaig entenent que la vida és un viatge increïble que, per gaudir-lo, no cal anar enlloc”

Entrevista a Esteve Graells, enginyer en informàtica

Soc l’Esteve Graells, vaig néixer a Igualada en un hospital que ja no existeix, vaig estudiar EGB, BUP i COU, uns estudis que ja han desaparegut, és a dir tinc 47 anys. Enginyer en informàtica de vocació des de Jocs de Guerra, espòs i pare amb immensa fortuna, seguidor i col·laborador del Club Bàsquet Igualada. Actualment treballo a la farmacèutica Novartis per a l’equip de Teràpies genètiques per a la cura de càncers infantils molt virulents. He tingut la sort de formar part d’equips de persones meravelloses per a empreses bones i mediocres com Naturgy, Nestlé, IBM, Salesforce i la Generalitat.

Dius que ets arquitecte de Salesforce i empresa (Salesforce and Entreprise) En què consisteix la teva feina?

Arquitecte de Programari: és una d’aquestes professions que no pots explicar en un sopar sense mirades incrèdules. Bàsicament, em dedico a dissenyar i desenvolupar aplicacions informàtiques utilitzant moltes tecnologies (que canvien constantment), treballant amb equips remots, en fusos i cultures diferents i varis idiomes, per satisfer requeriments d’usuaris mutants (els requeriments, no els usuaris) amb programadors que tenen molta paciència i poca experiència.

És un rol molt demandat, molt ben retribuït que recomano a totes les noies i nois, que puguin mantenir converses sense incloure tecnicismes incomprensibles per als no tècnics, però que després els puguin dir, explicar i aplicar als seus companys més tècnics.

En el meu cas concret, tot això ho faig en un àmbit molt concret d’una tecnologia anomenada Salesforce (ara t’ho explico en detall).

Has escrit un llibre. Què et va impulsar a escriure un llibre tan tècnic? La teva experiència? Noves maneres de fer a nivell informàtic per compartir? I+D?

Sempre tinc la sensació d’estar en deute amb tota aquesta gent que, altruista i desinteressadament, aporten coneixement a Internet, que ajuden a corregir errors del que no te’n surts o aporten millors maneres de fer les coses. Estic convençut que els informàtics són el col·lectiu més generós que ha existit en aquest planeta i en cap altra professió mai en la història s’ha compartit tant coneixement.

El llibre és un pas més en aquest eixugament de deute perpetu, un projecte personal de fa molt de temps, frustrat en el primer intent, amb moltes hores d’esforç i una gran comprensió familiar. El llibre és llegible gràcies al meu amic Albert Soler (igualadí i col·laborador de La Veu) que el va corregir, homogeneïtzar i li va donar realment la forma que té. També estaré sempre agraït a companys com en David Sánchez o en Pablo García que em van guiar en els continguts tècnics.

Tots els beneficis del llibre es destinen a ONGs, a veure si és possible que entre tots aconseguir el bé comú d’una vegada per totes.

Va dirigit als professionals de la informàtica o té més abast a altres professionals?

El llibre és molt especialitzat i súper tècnic, sense palla (a diferencia de la majoria dels llibres actuals) i només els programadors d’aquesta plataforma el podran entendre, per a la resta seria una tortura llegir-lo. El seu objectiu és utilitzar el sistema de forma adequada i eficient, per a què un programador investigui possibles errors i situacions inesperades durant la utilització del sistema.

Explica’ns als que no som d’aquest “mundillo” què és el Salesforce i el IT.

Salesforce és una empresa que va néixer en un pis l’any 1999, amb una idea boja per aquells temps: la gestió comercial d’una empresa (conegut com a CRM) completament en el núvol. Actualment és l’empresa de programari líder a nivell mundial amb +60.000 empleats, 150.000 clients i uns beneficis anuals que suposen el 10% del PIB català. Van ser els primers en convèncer a les empreses que tota la gestió comercial es podria fer per Internet, sense instal·lar res, des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i amb qualsevol dispositiu connectat a Internet, només cal pagar una llicència i al cap de 5’ es pot fer servir. Una analogia molt utilitzada és que Salesforce és el Gmail de la gestió empresarial (això sí, res de gratuït com el Gmail i absolutament confidencial).

Has fet Speaker at Londons Calling 2018, un dels esdeveniments més importats de Salesforce a nivell Europeu. Explica’ns com va anar? Com t’hi vas poder introduir?

London’s Calling és la trobada de la comunitat de Salesforce més gran d’Europa on es fan xerrades i demostracions dels avenços de Salesforce. Durant el 2017-2018 el meu objectiu va ser compartir al màxim tot allò que havia après. Vaig empènyer el meu blog al més visitat en llengua espanyola arreu del món, i vaig proposar una xerrada que va ser escollida. Va ser una experiència meravellosa amb la meva dona i el millor de tot, i vaig conèixer gent increïble amb qui encara mantinc el contacte.

Com veus el futur? Creus que canviarà molt el món del Salesforce i del IT?

El futur de la IT és meravellós, inabastable i molt variat. Si els joves d’avui, en especial les noies, s’animessin a estudiar, participar-hi, per fer des de dibuixos animats, passant per plataformes com Salesforce o el programari dels cotxes autònoms, per nombrar només tres àmbits, gaudiran d’un futur assegurat, ben pagat i reconegut, en una comunitat altament participativa i generosa, on cap altra disciplina com la seva té i tindrà tant impacte en la nostra societat en el seu futur.