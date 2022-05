Vadefoodies arrenca la Setmana Gastronòmica, dedicada als vins

Ja és a punt el retorn del Vadefoodies, que pren l’estructura de Setmana Gastronòmica i que, aquesta vegada, es dedica de forma especial als vins de l’Anoia. El tret de sortida va ser, dilluns, una Jornada Professional, que va acollir a 19 cellers i a més de 60 professionals a l’Adoberia Bella d’Igualada.

Però serà a partir d’aquest dissabte 28 de maig que Vadefoodies s’obrirà a tothom amb diverses propostes gastronòmiques i culturals que començaran amb la presentació del llibre d’Empar Moliner maridada amb vins de l’Anoia i acabaran amb l’acte central més festiu i popular del 4 de juny a la Rambla de Sant Isidre.

Restaurants “responsables”

Però un dels actes més destacats d’enguany, destinat a potenciar els restaurants d’Igualada i els vins de l’Anoia, és la Setmana Gastronòmica als Restaurants.

Així doncs, del 28 de maig al 4 de juny, dotze establiments de la comarca serviran una selecció de vins de l’Anoia i aplicaran pràctiques o cuinaran plats responsables. Tots els restaurants que s’hi acullin, hauran de complir un decàleg per tal que, per exemple, el producte sigui ecològic o hi hagi un control sobre el consum de plàstics.

Els restaurants participants són: Restaurant El Jardí, Cor Verd, Cúbics, Hotel Robert, Nou Urbisol, Cafè de l’Ateneu, Bitok, Cal Frare, Kan Bakus, Somiatruites, El Kub i Ramon Cuadras.

El 4 de juny, jornada a la Rambla Sant Isidre

El 4 de juny clourà la Setmana Gastronòmica amb l’acte central de Vadefoodies 2022, dirigit a totes les persones a qui els hi agrada menjar i beure. Aquest any canvia d’ubicació i es concentra en un dia. Es celebrarà a la Rambla de Sant Isidre (a partir d’ara, Rambla dels Vins) i s’omplirà amb estands de cellers de l’Anoia i del celler convidat Enlaire Vins. Durant tot el dia es programaran tasts exprés dels cellers participants, on els visitants podran conèixer i tastar, de la mà dels seus elaboradors, els seus vins i caves.

També s’han programat xerrades i converses maridades amb vins de l’Anoia sobre sobirania Alimentària amb Marina Monsonís i Oriol Càlichs; sobre diàlegs capitals amb el xef David Andrés i la directora de la Revista Cuina; i sobre Vins de pagesos i pageses amb Enlaire vins i Ruth Troyano.

Però Vadefoodies 2022 no s’acaba amb la Setmana Gastronòmica i és que el 8 de juny tindrà lloc la presentació del llibre Cuina o Barbàrie de Maria Nicolau. Un acte que forma part del programa: Anoia, Capital de la Cultura Catalana 2022 i que està organitzat amb la col·laboració de la Llibreria Llegim.

Programa d’actes VADEFOODIES 2022

28 maig, 19h L’escriptora Empar Moliner presenta el seu llibre La Benvolguda, premi Ramon Llull 2022, amb tast de vins de l’Anoia. Presentat pel Regidor de Cultura Pere Camps i la col·laboració de la sommelier Sònia Farràn. Cercle Mercantil.

28 maig-4 juny Setmana de la Gastronomia Responsable i Vins de l’Anoia. Menús responsables acompanyats amb vins de l’Anoia: Bitok / Bocins per Xalar / Cafè de l’Ateneu / Cal Frare / Cor Verd / Cúbics / El Kubb / Hotel Robert / Kan Bakus / Nou Urbisol / Ramon Cuadras / Restaurant El Jardí / Somiatruites.

4 juny. 11.00h Inauguració del Festival Inauguració de La Rambla dels Vins. 12.00h Sobirania alimentària amb Marina Monsonís i Oriol Càlix. Presentarà l’acte Judit Balasch. Sala del Foment 18.00h Diàlegs capitals amb el xef David Andrés i Judith Càlix, periodista i directora de la revista Cuina. 19.00h Vins de pagesos i pageses. Amb Mar Capdevila i Lluís Raventós (Enlaire Vins). Sala del Foment.