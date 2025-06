Unió de Pagesos reclama autoritzar la mobilitat agrària per la C15 durant l’època de sega i verema

La pagesia s’acosta a l’època de segar; zones com Lleida ja fa uns dies que van començar la temporada, i a l’Anoia li tocarà en breu, cap a finals de juny. També durant els mesos de setembre i octubre es durà a terme la verema per a totes aquelles persones qui tinguin vinyes. És per aquests motius que Unió de Pagesos ha reclamat al Departament de Territori l’autorització perquè la maquinària agrària pugui circular per la C-15 en el tram entre Igualada i Puigdàlber (Alt Penedès), en els dos sentits, del 15 de juny fins al 20 d’octubre.

Des del sindicat recorden que “es tracta d’una via ràpida que no disposa de vials de servei al llarg de tot el recorregut i, en els trams on sí que n’hi ha, aquests es troben en un estat impracticable, fent inviable el pas de la maquinària agrària”.

A més, el sindicat demana a la Conselleria de Territori que “convoqui una reunió per conèixer el projecte de millora de la xarxa de camins agrícoles a l’entorn de l’Eix Diagonal al Penedès que va presentar el 10 de maig per a trobar una solució definitiva al pas de la maquinària agrícola.”

Unió de Pagesos recorda que “el fet de forçar la circulació de vehicles agraris per les vies alternatives a la C-15 comporta riscos pel fet que aquest tipus de vies en molts casos són estretes, amb revolts pronunciats i poca visibilitat”, i afegeixen que “sovint passen per dins dels nuclis urbans dels municipis, arribant a congestionar-los.” Aquesta opció, segons el sindicat, “implica també un augment considerable del temps en el trajecte, a més de l’increment de costos per la ineficiència en el desplaçament, el que contribueix a entorpir l’activitat agrària”.

Unió de Pagesos fa anys que demana al Govern poder garantir la mobilitat agrària per la C-15 durant la verema i la sega; ja el 2013 va posar en marxa la campanya No ens barreu el pas per reclamar a les administracions que la maquinària agrària pogués circular amb normalitat per la xarxa de carreteres noves, després de “detectar en diversos punts del territori que quan es construeix o s’adequa una carretera no es té en compte el trànsit de vehicles especials”.