Unió de Pagesos denúncia que un sector d’urbanització del Pla Director incompleix la Llei d’espais agraris

L’associació Unió de Pagesos ha demanat en un comunicat a premsa “aturar immediatament l’execució del projecte d’urbanització del sector 4 (El Raval i Cal Marquès) del Pla Director de l’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO), als termes de Vilanova del Camí i d’Òdena (Anoia)”. Segons el sindicat, “en les al·legacions a aquest projecte, és nul de ple dret perquè incompleix la Llei d’espais agraris i la normativa urbanística del mateix pla director”.

Des d’Unió de Pagesos expliquen que “la normativa urbanística del PDUAECO condiciona l’execució d’aquest sector 4 de sòl urbanitzable delimitat a l’execució prèvia dels sectors 1, 2 i 3, i a què es realitzin les millores necessàries a l’autovia A-2 perquè tingui uns serveis adequats amb la nova mobilitat generada. Amb aquesta execució del projecte es pretén incomplir aquest condicionant aprovat, i s’iniciaria el sector 4 sense haver iniciat els anteriors tot i que s’hagin realitzat les millores necessàries a l’A-2”.

Alhora, des del sindicat denuncien que el projecte “no presenta l’anàlisi d’afectacions agràries, també d’obligat compliment per la Llei d’Espais Agraris i per la normativa urbanística del PDUAECO”. Per tant, consideren que “no estableix mesures per garantir la mobilitat agrícola i no té en compte les distàncies a instal·lacions ramaderes i a edificacions agràries d’acord amb el que exigeix la normativa sectorial.”

Unió de Pagesos també al·lega que “els espais que actualment són conreus agrícoles de secà ja compleixen les funcions mediambientals i ecològiques, de connectivitat, paisatgístiques i productives i no han d’evolucionar, com preveu el projecte, cap a camps oberts de prats que, amb el temps, serien espais forestals”. Des de l’entitat, expliquen que “la reconversió de terrenys productius agrícoles de secà en prats contribueix a la pèrdua de la sobirania alimentària”; i recorden que “Catalunya només s’autoabasteix alimentàriament d’un escàs 40%, i que el proveïment alimentari de proximitat forma part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i que la Generalitat s’ha fet seu”. A més, diuen, “cal considerar la importància dels camps de conreu per trencar la continuïtat forestal com a mesura de prevenció d’incendis que poden afectar greument les àrees urbanitzades”.

El sindicat ja va interposar fa dos anys un contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’aprovació definitiva del Pla director urbanístic de l’activitat econòmica de la Conca d’Òdena i Modificació puntual del Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena per “incompliment de la Llei d’espais agraris”.