La Unió Empresarial organitza la segona edició del networking entre autònoms i empreses

L’Adoberia Bella d’Igualada acollirà la segona edició consecutiva del Networking entre autònoms i empreses el pròxim dijous dia 30 d’octubre organitzat per la Unió Empresarial de l’Anoia.
La iniciativa va néixer l’any 2024 i va ser tot un èxit d’assistència i participació; i per aquest motiu, la sectorial UEA autònoms de la patronal anoienca prepara novament aquest espai de relació amb l’objectiu de promoure i dinamitzar l’activitat econòmica i empresarial.
Sota el títol “2n networking entre autònoms i empreses: La clau de l’èxit”, l’organització vol posar en valor com la col·laboració entre pimes i autònoms és la clau de l’èxit per poder intercanviar informació, millorar la xarxa de contactes i conèixer noves persones que poden ser claus per traslladar i elevar els negocis a altres nivells.
En aquesta línia, els objectius de la sessió són diversos: fomentar sinergies i facilitar el contacte directe entre autònoms i empreses per a crear relacions professionals valuoses; generar oportunitats de negoci i afavorir la col·laboració entre diferents sectors per impulsar nous projectes i oportunitats comercials; millorar la visibilitat i donar a conèixer les activitats i serveis dels autònoms i les empreses, potenciant el teixit empresarial, i compartir coneixement, proporcionant un espai per a l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques que puguin beneficiar a tots els participants.
En aquest sentit, l’acte està obert a tothom que vulgui participar-hi -sota prèvia inscripció per tal de garantir una bona organització i dinàmica del networking-. L’acte comptarà amb una nodrida representació de sectors empresarials diversos i hi poden participar empreses i autònoms de tot Catalunya.
El networking començarà a les 15:15h i finalitzarà amb una copa relacional per afavorir l’intercanvi d’impressions.
Des de l’organització es recomana dur targetes professionals per poder presentar els serveis; i s’espera una bona acollida i assistència, motiu pel qual, es demana poder fer la inscripció abans del 24 d’octubre de 2025 per a garantir una bona organització.