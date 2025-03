La Unió Empresarial de l’Anoia amb CC.OO. i la UGT denuncien una manca greu de professionals industrials a la comarca

La Unió Empresarial de l’Anoia, juntament amb Comissions Obreres i la Unió General dels Treballadors, han enviat un comunicat a premsa denunciant que el sector industrial de la comarca de l’Anoia ja “fa molts anys que afronta una greu mancança de professionals especialitzats en fabricació mecànica i manteniment industrial, un dèficit que posa en risc el creixement i la competitivitat de les empreses locals. Tot i que el centre de referència de formació professional de la zona, l’INS Milà i Fontanals d’Igualada, ofereix estudis relacionats amb el sector industrial, no disposa d’itineraris específics per a la formació de tècnics especialitzats en fabricació mecànica”. Des de les entitats, alerten que “aquesta realitat preocupant contrasta amb la gran demanda d’aquests professionals per part de les empreses de la comarca”.

Les associacions denuncien “aquesta situació” i insten a “les administracions competents i els agents educatius a prendre mesures urgents per adaptar l’oferta formativa a les necessitats reals del teixit productiu de l’Anoia, i que sense una oferta formativa adequada, les empreses es veuen obligades a buscar talent fora de la comarca o a invertir en formació pròpia, generant costos addicionals i dificultant la consolidació d’un model industrial sòlid i sostenible”.

Des de la UEA, la CCOO i la UGT, expliquen que “en menys de dos mesos s’inicien les inscripcions pel pròxim curs escolar” i els preocupa que “tot i l’existent demanda de places en els cicles d’FP industrials, el centre de referència, l’INS Milà i Fontanals, o disposa dels equipaments necessaris per acollir aquesta demanda.” Afegeixen que no entenen com “si les empreses necessiten urgentment personal qualificat i els joves estan interessats en aquests estudis, l’administració no dona una resposta immediata. Aquesta inacció genera frustració entre els estudiants i famílies, en comptes de proporcionar motivació i seguretat laboral de futur, i no podem acceptar que els joves hagin d’acabar matriculant-se en segones opcions o formacions que ni el mercat laboral necessita ni ells consideren atractives.”

Davant d’aquesta situació, CCOO, UGT i la UEA es vam reunir recentment per abordar diferents preocupacions en l’àmbit laboral, empresarial i territorial, i un dels temes més comentats, per una banda, va ser “la necessitat urgent de professionals industrials a la comarca.” D’aquesta trobada es va concloure “la necessitat de demanar insistentment la creació d’aquesta oferta formativa i d’arribar on calgui i sumar amb qui calgui per assolir aquest repte a l’Anoia.”

Les tres entitats comparteixen la preocupació “per la falta de professionals qualificats en el sector industrial, ja que aquesta problemàtica afecta tant els treballadors com la competitivitat de les empreses i el desenvolupament econòmic del territori.” En aquest sentit, reiteren que “la concertació territorial és clau per adaptar la formació professional a les necessitats reals de les empreses, impulsar l’ocupació i promoure la creació d’infraestructures formatives, com un centre de formació industrial. Una estratègia que permetria coordinar polítiques actives d’ocupació i generar talent qualificat en sectors estratègics per al territori, i així que davant d’aquesta necessitat els sindicats UGT i CCOO, juntament amb la patronal UEA, també fem una crida per impulsar aquest model de col·laboració a l’Anoia que garantiria un desenvolupament econòmic sostenible i ajustat a la realitat empresarial de la comarca.”

Per aquest motiu, proposen “la incorporació immediata d’un cicle formatiu específic en fabricació mecànica i manteniment industrial al centre de referència de formació professional de l’Anoia.” Aquesta iniciativa, segons diuen, “permetria formar nous especialistes, reduir la desocupació juvenil i garantir el relleu generacional en un sector estratègic per a l’economia local.” Tanmateix expliquen que “és imprescindible ampliar els cicles industrials, com els d’automoció i manteniment industrial, a que tant les empreses com els joves els demanen. Per fer-ho possible, cal disposar de l’equipament necessari que permeti oferir aquesta formació amb garanties. L’Anoia, amb el seu bagatge industrial, necessita una resposta formativa més àmplia i un compromís ferm per part de l’administració.”

Des de CCOO, UGT i la UEA fan una crida al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè “planifiqui i creï aquesta nova oferta formativa amb la infraestructura i el professorat necessaris, i considerem que és imprescindible actuar ara per enfortir el teixit industrial de la comarca i garantir un futur laboral estable per als joves de l’Anoia.”