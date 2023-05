Unió de Pagesos porta al TSJC el Pla Director de la Conca d’Òdena

Unió de Pagesos ha interposat aquesta setmana un contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’aprovació definitiva del Pla director urbanístic de l’activitat econòmica de la Conca d’Òdena i Modificació puntual del Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena (PDUAECO) i que afecta set municipis de l’Anoia: Castellolí, Igualada, Jorba, Òdena, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.

El sindicat ja va advertir en la fase d’informació pública dels “vicis de legalitat” que tenia la tramitació, així com, part del contingut del mateix, al no ajustar-se a l’establert a la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris.

Unió de Pagesos considera que el PDUAECO aprovat és inacceptable i manifestament il·legal perquè el Govern de la Generalitat pretén per fer passar els usos no agraris per sobre dels usos agrícoles i ramaders afectats sense les mesures compensatòries ajustades al que recull l’esmentada Llei del espais agraris.

Unió de Pagesos argumenta que Catalunya només s’autoabasteix alimentàriament en un escàs 40 % i que el proveïment alimentari de proximitat forma part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU; un objectiu que la Generalitat s’ha fet seu en l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya en l’horitzó 2026, el full de ruta que fixa les línies i els objectius estratègics clau per garantir la transició de Catalunya cap a una economia segura, ecoeficient i de baix contingut en carboni, basada en l’eficiència en el consum de recursos i en la minimització dels impactes sobre la salut i el medi a Catalunya i al món. El sindicat lamenta, però, que el mateix Govern dinamiti aquesta línia de treball pròpia amb redactats com el del PDUAECO.