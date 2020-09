Unes 400 persones protesten a Igualada contra la inhabilitació de Torra

Unes 400 persones s’han concentrat aquest dilluns a les set de la tarda davant de l’Ajuntament d’Igualada per protestar contra la sentència del Tribunal Suprem, que confirma un any i mig d’inhabilitació per al president de la Generalitat, Quim Torra. L’acte ha omplert la plaça de l’Ajuntament, tot i que s’han respectat les mesures de seguretat de distanciament i l’ús de mascaretes. L’alcalde de la ciutat, Marc Castells, juntament amb representants dels grups municipals d’ERC i de Poble Actiu han llegit la moció de rebuig impulsada per l’AMI que es portarà a votació al ple municipal d’aquest dimarts. També han intervingut representants de les entitats de la societat civil independentista. L’acte s’ha tancat amb el Cant dels Segadors.

Compartir