Unes 200 persones es concentren a Igualada en suport a Ucraïna

La invasió de Rússia a Ucraïna continua i les mostres de suport de la comunitat internacional cap als ucraïnesos no cessen. Aquest dimarts al voltant de 200 persones es van concentrar a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada, al voltant d’una trentena de la comunitat ucraïnesa de la ciutat.

L’acte va començar amb la lectura d’un manifest per part de l’alcalde d’Igualada. El moment més emotiu, però, va arribar amb el testimoni de dues dones ucraïneses que van fer un relat de com ho estan vivint des de la distància. Les dues dones van agrair totes les mostres de suport que han estat rebent aquests dies i van demanar que no s’aturés tota l’ajuda que estan rebent.

En aquest sentit, el regidor de Cooperació de l’Ajuntament d’Igualada, Fermí Capdevila, va fer diversos aclariments i va donar detalls sobre com ajudar al poble ucraïnès. Els organismes de cooperació i solidaritat, com el Fons Català de Cooperació, aconsellen les aportacions econòmiques per davant de les materials, que es poden fer en aquests comptes bancaris.

Com a segona opció, si es prefereix fer una donació de material, l’Ajuntament d’Igualada ha decidit centralitzar la recollida de donacions de la ciutat al Banc de Queviures (C/Sant Carles, 80). Es podran fer els dimarts i dijous de 9h a 13h. Abans de portar el menjar, però, cal assegurar-se que el material que es dona està en bon estat i aguantarà el transport (no pots de vidre). Pel que fa al menjar, es recomana donar llaunes, menjar per a nadons, barretes energètiques. En quant el material, es vol de primera necessitat, com mantes, bolquers, tovalloletes higièniques o compreses.

Manifestació també a Vilanova

Unes quaranta persones es van concentrar dilluns a la plaça de l’Ajuntament per cridar, alt i fort, “NO a la guerra”. L’acte, convocat per l’associació de dones ASOCPROCAT i l’Ajuntament de Vilanova del Camí va comptar amb la participació de diferents representants de la comunitat ucraïnesa de Vilanova que també van fer lectura d’un manifest. I és que al municipi hi ha 43 persones de nacionalitat ucraïnesa.

Des d’ASOCPROCAT, la seva presidenta Felicidad Ruiz, llançava un missatge rotund de rebuig a la guerra provocada per Rússia, que consideren “una barbàrie”. Condemnen l’actitud de Putin a qui qualifiquen de “dictador, mercenari i mentider”.

En nom d’ASOCPROCAT, Felicidad Ruiz, va instar als grans mandataris mundials a emprendre les restriccions necessàries per frenar l’ofensiva militar russa i també demanen als governs espanyol i català, la seva implicació en l’enviament d’ajuda humanitària.

L’alcaldessa Noemí Trucharte també va manifestar el posicionament de l’Ajuntament que diu NO A LA GUERRA. “NO a una guerra injustificada i irracional, alimentada per les ambicions geopolítiques dels líders russos i les seves aspiracions imperialistes”.

Noemí Trucharte es va posar a disposició de les famílies ucraïneses que viuen a Vilanova del Camí, i que estan patint en la distància les conseqüències d’aquesta “guerra injustificada i dolorosa”.

Durant la concentració es van viure moments molt emotius, especialment quan una de les famílies va confirmar la mort d’una de les primeres víctimes d’aquesta guerra, la d’un nebot de 25 anys, que lluitava amb l’exèrcit ucraïnès.