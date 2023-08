Una xerrada amb la gent gran promou una conducta activa i vital per cuidar la salut

Una xerrada mèdica va aplegar, dilluns, un bon grup de persones al Casal de la Gent Gran. La majoria han participat dels tallers d’estiu organitzats des de l’Ajuntament vilanoví i amb un centre d’interès que ha estat també present al llarg del curs: l’envelliment actiu.

La metgessa Raquel Tomàs, habituada a les xerrades amb aquest col·lectiu, va introduir el tema referint-se a tres aspectes bàsics relacionats amb el concepte de salut: el fet de no tenir malalties físiques, tenir salut mental i socialitzar.

Després els va parlar de la prevenció fent incidències en diferents temes: la importància de la vacunació i les revisions mèdiques anuals, no tenir hàbits tòxics, tenir una bona alimentació, com condicionar la casa segons les necessitats, participar en activitats socials i entrenar la ment i el cos.

La xerrada ha estat el darrer dels actes que la regidoria de la gent gran ha organitzat aquest curs i que han servit per tancar els tallers d’estiu que s’han fet al juliol perquè com assegura la regidoria de la Gent Gran Judith Ranz “l’estiu és també una bona estació per millorar el benestar físic i emocional” d’aquest col·lectiu.

Per aquest motiu, a banda de seguir les activitats i dinàmiques que s’ofereixen durant l’any al Casal, durant el mes de juliol s’han fet altres una mica diferents, per trencar la rutina. La participació, com assegura la regidora, ha estat alta i les inscripcions es van omplir els primers dies.

Com assegura Ranz “han estat pensades respectant les franges horàries de calor”. Els usuaris del Casal han pogut triar entre uns tallers més dinàmics com gimnàstica, uns altres més intel·lectuals com memòria o primers auxilis o més creatius com cuina sense foc o treballs manuals.

Ranz valora “positivament donar continuïtat al projecte també a l’estiu i continuar treballant per promoure un envelliment actiu, amb tallers que activen el cervell i el cos i reforcen les relacions socials”. D’aquesta manera els usuaris del Casal, afirma, “no passen tant de temps tancats a casa i l’estiu no es fa tan llarg”.