Una vintena d’empreses participen a la conferència de la UEA per explicar els Fons LEADER

La Unió Empresarial de l’Anoia va acollir la setmana passada una jornada per presentar el programa d’ajuts i projectes LEADER per a autònoms, microempreses i pimes de l’entorn rural. Es tracten d’unes subvencions econòmiques gestionades pel Departament d’Acció Climàtica, destinades a aquells projectes que dinamitzin i fomentin l’activitat econòmica, la creació d’ocupació, el retorn del talent jove, l’aposta per protegir el medi ambient o conservar el patrimoni i l’entorn natural de les àrees rurals.

De fet, les microempreses, pimes i autònoms de municipis rurals tenen a l’abast aquest programa per a finançar tot tipus de projectes de millora, ampliació i diversificació dels seus negocis. Ja sigui, a grans trets: per l’ampliació d’instal·lacions, compra de maquinària, per potenciar i promocionar el producte local i de proximitat, per l’emprenedoria, el retorn dels joves, la inserció laboral i col·lectius amb discapacitats, per impulsar masies sostenibles (bioconstrucció, eficiència energètica, serveis i revitalització econòmica), el turisme i ajudar als autònoms.

Els sectors que es poden beneficiar d’aquestes ajudes són l’agroalimentari (per exemple, per a millores i ampliacions, obradors, agrobotigues…), per la indústria (per la nova creació, instal·lacions, ampliació, compra de maquinària…) i pel turisme (per a la millora d’establiments, de sales, per reformes o ampliacions de restaurants, per serveis de guiatge, hípica, per fer una piscina…). En aquest sentit, són ajuts que estan orientats tant a autònoms com a pimes, empreses grans i administració. La inversió elegible (sense IVA) arriba fins a 250.000€ i l’ajut pot ser d’entre un 25 i un 40% del pressupost aprovat. Es presentaran al juliol i la convocatòria estarà oberta fins al setembre, amb concurrència competitiva. Una vegada es resolgui (al cap d’uns mesos), es disposarà d’un any per fer l’execució del projecte.

En aquesta sessió van participar-hi prop d’una vintena d’empreses de diversos sectors de la comarca i de fora per conèixer com es poden beneficiar d’aquests ajuts, ja que aquestes accions només es poden desenvolupar en municipis LEADER.

La sessió va anar a càrrec de Jordi Vilalta Mora, gerent del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, un organisme que Central desenvolupa la seva activitat en l’àmbit territorial format per 61 municipis corresponents a les comarques de la Segarra, Solsonès, Anoia i Bages. Pel que a l’Anoia, el Consorci desenvolupa la seva activitat en els següents municipis: Argençola, Bellprat, Calaf, Calonge de Segarra, Carme, Copons, Els Prats de Rei, Jorba, La Llacuna, Montmaneu, Orpí, Pujalt, Rubió Sant Martí Sesgueioles, Santa Martí de Tous, Sant Pere Sallavinera, Santa Maria de Miralles i Veciana.

Tot aquell professional o empresa que tingui en ment un projecte que pugui encaixar dins els fons LEADER es pot posar en contacte amb la UEA o el Consorci per tal de poder agendar una trobada per valorar la seva adequació.

Tota la informació sobre els tràmits a realitzar és a www.leadercentral.cat