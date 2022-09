Una vintena de propostes per la temporada de tardor de l’Ateneu

Una vintena de propostes per a tot tipus de públics i de diversos gèneres (teatre, poesia, música, màgia, musical…) conformen la programació del Teatre Municipal l’Ateneu del segon semestre de 2020. Per facilitar l’anada al teatre, a partir d’avui dilluns 5 de setembre, el Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada posa a la venda tres modalitats d’abonaments que compten amb una entrada de regal per al concert de presentació del nou disc de Red Pèrill:

5 + 1 de regal: per 60 € (12 € cada espectacle)

6 + 1 de regal: per 72 € (12 € cada espectacle)

7 + 1 de regal: per 84 € (12 € cada espectacle)

El diumenge 18 de setembre, a les 6 de la tarda, s’inicia la temporada estable. Joel Joan i Hèctor Claramunt han escrit a quatre mans El gran comediant, una mirada àcida al món dels artistes. Una història d’èxits i fracassos, egos, enveges i rivalitats entre dos amics: un actor famós i diví i un altre que és a punt de tirar la tovallola.

Joan Pera és l’amo i cuiner de La perdiueta Eixerida a Master Xof, un monòleg que aprofita les dots còmiques de l’actor per parlar de la jubilació i les ganes de continuar essent útil. Una comèdia culinària per a gurmets de l’humor amb un text propi. La funció serà el dissabte 1 d’octubre, a les 6 de la tarda.

Amb el programa El llop, Àngel Llàcer, reivindicava a TV3 la importància del teatre amateur a Catalunya. Ara els actors i actrius protagonistes representen Terra Baixa, d’Àngel Guimerà, que planteja magistralment el conflicte constant entre dos mons antagònics i irreconciliables. Arriba a l’Ateneu el diumenge 16 d’octubre, a les 6 de la tarda.

L’oreneta de Guillem Clua és una obra sobre el dolor, la culpa i la incomunicació protagonitzada per Emma Vilarasau i Dafnis Balduz i dirigida pel calafí Josep M. Mestres que està nominat als Premis Teatre Barcelona a les categories de millor espectacle, millor interpretació i millor text. Ens parlarà de la pèrdua, l’empatia i la resiliència el diumenge 30 d’octubre, a les 6 de la tarda.

El diumenge 6 de novembre, a les 6 de la tarda és representarà una de les obres més guardonades de la temporada passada. De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda és una sàtira brillant sobre l’emergència climàtica posada en escena per la companyia La Calòrica. L’espectacle ha rebut el Premi Max 2022 a la millor actriu (Mònica López); el Premi de la Crítica 2021 a la millor actriu de repartiment (Mònica López); el Premi Butaca 2021 al millor text (Joan Yago) i els Premis Teatre Barcelona 20-21 al millor espectacle, millor interpretació de repartiment (Mònica López) i millor text (Joan Yago).

Jordi Vidal es posa a la pell de Guillermina Motta a Guillermotta un espectacle musical deliciós que reviu melodies i cançons com la popular Remena nena, però també d’altres, com Lily o Pantera. Vidal va rebre el Premi de la Crítica 2021 a millor actor de teatre musical per a aquest espectacle que recentment a estat nominal als Premis Teatre Barcelona a Millor interpretació musical (Jordi Vidal) i Millor espectacle musical de proximitat (Jordi Prat i Coll, Jordi Vidal i Jordi Cornudella). Els espectadors en podran gaudir el diumenge 11 de desembre, a les 6 de la tarda.

La música estarà representada per Un país (en miniatura) a la motxilla de Red Pèrill, alter ego de Marc Mateu, que ens ensenya una nova faceta musical molt d’acord amb el temps que vivim. En aquesta ocasió el músic igualadí s’acompanya d’una nova formació amb sons més jazzístics que es podran escoltar el divendres 14 d’octubre, a les 8 del vespre.

El 27 de novembre, coincidint amb les Festes de Santa Cecília es farà un concert d’homenatge al mestre Joan Just Bertran en ocasió del 125è aniversari del naixement. Daniel Mestre Dalmau dirigirà una bona colla de músics, cantants i entitats musicals de la ciutat. Finalment el Divendres 30 de desembre, a les 8 del vespre, l’Orquestra Terres de Marca oferirà la Gran gala de valsos i obertures amb músiques de Franz von Suppé, Jacques Offenbach i la família Strauss.

De pell sensible

Des del Departament de promoció cultural es recupera el cicle de música i paraules De pell sensible, que va néixer amb la voluntat d’apropar la literatura i la poesia als ciutadans i és per això que s’utilitza la música com a camí universal. El cicle es programa en un espai singular: públic i artistes compartint l’escenari del teatre. S’ha fet una selecció d’autors -poetes i escriptors- de diferents èpoques i estils amb la voluntat d’oferir un ventall divers.

S’enceta el divendres 23 de setembre amb l’espectacle Amb ulls de dona. Una visió literària i femenina de la història de Catalunya interpretada per Marta Millà acompanyada pels músics de Medievalia Camerata. Amb obres d’Ermessenda, Domna Agnès d’Esquerrer i d’Olzinelles, Pau Castell, Agustí Espriu, Dolors Montserdà, Mercè Rodoreda, Federica Montseny o Maria del Mar Bonet.

Esgarrapant la nit… Poesia en femení és una proposta del músic Eduard Iniesta i David Alegret per al vespre de 28 d’octubre. Es podran escoltar versos de la poeta Anna Dodas, lieds de Teresa Colom i obres de Rosa Leveroni, Maria Mercè Marçal i Sònia Moll.

La cloenda del cicle la faran l’actor Jordi Boixaderas i el músic Miquel Jordà, que presentaran Temps fràgils el 18 de novembre. Un recorregut pels poemes més emotius de Miquel Desclot, Kirmen Uribe, Francesc Parcerisas, Josefa Contijoch, Emily Dickinson, Roc Casagran, i Joan Margarit, entre molts d’altres.

Tots els recitals seran al Teatre Municipal l’Ateneu a 2/4 de 8 del vespre. Les entrades comprades de manera anticipada valdran 5 € i 7 €, el mateix dia del recital.

Espectacles de Xarxa Igualada

El grup La Xarxa d’Igualada encetarà la seva programació d’espectacles per a tota la família amb l’espectacle d’El Pot Petit, El lleó vergonyós. L’actuació és el proper diumenge 25 de setembre, a ¼ d’1 del migdia.

Les croquetes oblidades és una obra per ajudar a comprendre el dol als més petits escrita per Clàudia Cedó per a Les Bianchis. La companyia va guanyar el Premi del Públic al Millor Espectacle a la Mostra Igualada 2016. Es podrà veure el diumenge 9 d’octubre, a ¼ d’1 del migdia.

El diumenge 23 d’octubre la representació serà a les 6 de la tarda. Hotel Bucarest és un espectacle de Total Circ on tres grums entretindran els més petits amb gags circenses inspirats en la pel·lícula El gran hotel Budapest.

De_Paper va obtenir el Premi Xarxa Alcover de la Mostra Igualada 2022 amb Miranius. L’aventura d’habitar el món. Aquesta obra sobre la coexistència de diverses espècies animals i sobre les conseqüències que hi té l’empremta humana es representarà el diumenge 13 de novembre, a ¼ d’1 del migdia.

La Pera Llimonera és una de les companyies de clown més reconegudes de Catalunya. Quo no vadis ens narra algun episodi de l’imperi romà a l’abast de totes les edat. Aquesta delirant comèdia de teatre dins el teatre serà el diumenge 4 de desembre, a ¼ d’1 del migdia.

Maria Berenguer i Montse Pelfort protagonitzen Sota sola de la companyia anoienca Ka Teatre que parla de la importància de donar valor a les petites coses del dia a dia. L’espectacle tancarà aquest semestre d’actuacions per a tots els públics, el diumenge 18 de desembre, a ¼ d’1 del migdia

Venda d’abonaments i entrades del Teatre Municipal l’Ateneu

El dilluns 5 de setembre, a les 11 del matí es començaran a vendre els abonaments del Teatre Municipal l’Ateneu al web www.teatremunicipalateneu.cat. Excepcionalment es vendran entrades els dilluns 5 i 12 de setembre i dijous 8 de setembre al matí: d’11 a 13h i de 18 a 20h a la taquilla del teatre. La resta de setmana els abonaments es podran comprar a la sala municipal d’exposicions/El Punt del carrer Garcia Fossas en els horaris habituals. La venda d’entrades individuals, serà a partir del dilluns 12 de setembre, a les 11 h.

Hi ha descomptes del 20 % per a majors de 65 anys, jubilats, pensionistes, aturats i carnet família nombrosa i monoparental; carnet jove, joves menors de 26 anys, carnet d’estudiant i carnet d’alumne del CNL Montserrat i voluntariat per la llengua; abonats del Teatre Municipal l’Ateneu, carnet d’Amic del Teatre de l’Aurora, carnet soci del TR3SC, carnet de soci de l’Ateneu Igualadí, Carnet de soci d’Òmnium Cultural de l’Anoia, subscriptors de La Veu de l’Anoia i grups organitzats a partir de 10 persones. Els estudiants de batxillerat escènic dels l’IES d’Igualada i els estudiants d’ensenyaments artístics d’Igualada: Escola i Conservatori Municipal de Música; Escola Municipal d’Art Gaspar Camps i Escola Municipal de Teatre La Tarima tindran un 40 % de descompte en els espectacles de la programació estable exceptuant aquells la contractació dels quals estigui supeditada a l’ingrés per taquillatge.

Durant la mateixa setmana de l’espectacle de la programació estable hi haurà entrades a 5 € per a joves fins a 25 anys.