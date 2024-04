Una vintena de parades de llibres i roses i prop de 40 entitats seran per Sant Jordi a la plaça de Cal Font

L’espai de la plaça de Cal Font d’Igualada tornarà a ser l’epicentre de l’activitat de la Diada de Sant Jordi aquest proper dimarts 23 d’abril. Un any més, el centre de la plaça s’omplirà amb un total de vint parades de llibreries i floristeries de la ciutat.

A més, una quarantena d’associacions de la ciutat tindran també parada aquest Sant Jordi per visibilitat i informar de la seva activitat. Miquel Vives ha explicat que “aquestes bones dades demostren la gran vitalitat de les entitats i associacions de la ciutat que no es volen perdre una de les festes més lluïdes i participades a Igualada”.

A banda de les llibreries i floristes els mitjans de comunicació local també seran presents a la plaça en dos espais: Ràdio Igualada i Canal Taronja Anoia faran els seus programes des de la plaça.

Vives ha explicat que aquest any a la plaça hi haurà un estand especial promogut des del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament on s’informarà del projecte Radars. Aquest projecte ofereix una xarxa local de prevenció i detecció de la solitud no volguda i l’aïllament de les persones grans on participen veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i serveis vinculats als diferents barris d’Igualada.

El Museu de la Pell també tindrà una parada a la plaça on mostrarà oferint un taller gratuït per fer un drac amb pell, obert a tothom i sense fer reserva prèvia. Fins a les dues del migdia a la parada s’hi podran comprar productes d’artesania fets amb pell com la Rosa Eterna dissenyada per Eva Garcia, artesana local. Òmnium Cultural també tindrà un estand amb diverses activitats paraleles com ara Conta Contes i Taller de Roses.

Escriptors i il·lustradors locals

Com ja és habitual des de fa 7 anys, a la plaça també hi haurà una parada dedicada als escriptors i il·lustradors locals que han publicat alguna obra. L’editor Javier Fernández és l’impulsor de la parada que cada vegada té més notorietat i visibilitzar autors i artistes de la comarca i les seves obres. Al matí a la plaça no hi faltarà la música i l’animació l’Agrupació Sardanista d’Igualada ha organitzat una ballada de sardanes al matí.

Vives ha assegurat que “aquest Sant Jordi que hem preparat coordinadament amb llibreters, floristes i entitats de la ciutat serà, un any més, un dia esplèndid de celebració de una festa tradicional tant nostra”.