Una trentena d’entitats participen al debat cultural organitzat per Esquerra

Ahir dimecres es va celebrar el debat cultural amb entitats d’Igualada organitzat per ERC, al Museu de la Pell. El debat va comptar amb la participació de 30 entitats i des d’Esquerra consideren que va ser “molt profitós i interessant atès que des que hi ha l’actual govern municipal, 10 anys, no s’ha escoltat el moviment cultural i no hi ha hagut un debat seriós i pausat amb els diferents agents culturals d’Igualada”. Per això des d’ERC posen en valor que en aquest debat “hi hagués moltes veus diferents, amb molts punts de vista compartits i conjurats per enriquir la ciutat culturalment, dinamitzar-la i treballant per fer una Igualada culturalment molt potent”.

Des d’ERC agraeixen la participació de les diferents entitats i creuen que “cal fomentar aquests debats i espais de trobada, construir plegats punts d’unió en l’àmbit cultural ja que això enriqueix Igualada i beneficia a tothom”. Alhora recalquen que “el govern ha d’actuar de manera responsable d’una vegada, encarar els reptes que tenim com a ciutat i treballar amb el sector un projecte cultural de ciutat que estigui a l’alçada”.

En aquest sentit des d’ERC apunten que “la capitalitat de la cultura catalana, que acollirà Igualada a l’any 2022, no pot ser de nou un element de màrqueting i propaganda de l’alcalde de la ciutat sinó que ha de ser el pretext i el context per tal d’impulsar un projecte cultural de ciutat, que escolti i tingui en compte al sector, a la ciutadania i a les necessitats culturals de la ciutat”.

Des d’Esquerra asseguren que “malgrat que això no ho fa el govern municipal, creiem que és molt necessari generar i crear aquests espais de trobada i debat, fòrums culturals amb les entitats i els agents culturals d’Igualada que posin en comú les fortaleses i necessitats” així com “volem escoltar a tothom, parlar amb tothom i construir espais de treball que són necessaris i importants per encarar els reptes de futur que tenim”.

Des d’ERC Igualada volen agrair a totes les entitats que han participat en el debat: Ateneu Igualadí, CECI, Dessota, Xarxa Igualada, Lux Ensemble, Contrapunt, Associació Cultural Galàxia, Agrupació Folklòrica Igualadina, Festhi, Bisbalet Igualada, Teatre de l’Aurora, Ciart Dansa, Gatzara, L’Olla Expressa, Cine Club Ateneu, Moixiganguers, Diables d’Igualada, Agrupació Fotogràfica, Quartet Altamira, Cor d’homes, Tocats de jazz, Gremi de Traginers, Unión Cultural Extremeña Anoia, Disseny Igualada, Xalest, Banda de Música, Dena de Sant Bartomeu, Ball de Sant Miquel, Casal popular el Foment, Unesco Igualada, Igualada Gospel Choir, Mal Llamp, Bitrac Dansa, Aula de Música Tradicional i Cor Exàudio