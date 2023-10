Una trentena de voluntaris d’Òmnium Anoia participen en una passejada literària a Vallfogona

Coincidint amb l’any Rector de Vallfogona que se celebra aquest 2023, una trentena de voluntaris d’Òmnium Anoia van participar aquest dissabte en una passejada literària per Vallfogona de Riucorb, a la Conca de Barberà.

Després d’esmorzar a Vallfogona mateix, es va iniciar una ruta pel poble guiada per Modest Corbella, vallfogoní i membre de la Comissió Any Rector de Vallfogona. Durant la passejada es van poder visitar els racons del poble on hi ha poesies de l’autor i els propis voluntaris d’Òmnium van fer lectura d’alguns dels seus poemes.

Durant l’activitat també es va fer el visionat de l’auca del Rector feta per Josep Pedrals, Comissari de l’Any del Rector, a més d’una visita al mirador per contemplar la panoràmica del poble. El mirador del Rector va ser inaugurat aquest mes de setembre per la consellera de cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, juntament amb una escultura d’Ignasi Blanch, il·lustrador oficial de l’Any del Rector. Precisament va ser Ignasi Blanch qui, juntament amb habitants de Vallfogona, va pintar un mural col·lectiu el passat mes de juliol.

Després de visitar el mural, els anoiencs van acudir al Centre d’Interpretació del Rector de Vallfogona situat a l’església de Santa Maria de Vallfogona on van poder conèixer la vida i l’obra del rector i del seu cèlebre escolanet i visitar la tomba de l’escolanet que es troba dins del recinte.

Enguany es commemora el 400 aniversari de la mort de Francesc Vicent Garcia, màxim poeta del Barroc català, conegut amb el sobrenom del Rector de Vallfogona.

Crida al voluntariat

Aquesta és una de les diverses activitats que Òmnium Anoia organitza al llarg de l’any per agrair la tasca dels voluntaris que, dia rere dia, mantenen oberta la seu d’Òmnium del carrer de Santa Maria i col·laboren per organitzar les diferents activitats que l’entitat organitza periòdicament. Tothom qui es vulgui fer voluntari ho pot fer a través del formulari que trobaran al web omnium.cat/anoia o contactant per email o telèfon amb anoia@omnium.cat o 649 18 26 10.