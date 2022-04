“Una teràpia integral” porta pa i humor al Teatre Municipal de l’Ateneu

Aquest proper diumenge 10 d’abril, a les 6 de la tarda, arriba al Teatre Municipal l’Ateneu la comèdia Una teràpia integral que posa en qüestió la nostra necessitat de creure en alguna cosa. El retrat d’una societat que presumeix d’haver matat la religió però que té encara la necessitat obsessiva de tenir fe en alguna cosa que ens ajudi a trobar sentit a les nostres caòtiques vides, encara que s’aferrin a allò que sembla del tot absurd. Escrita i dirigida per Cristina Clemente i Marc Angelet és interpretada per Abel Folk, Andrea Ros, Roger Coma i Àngels Gonyalons. L’escenografia i vestuari és de José Novoa, la il·luminació de Sylvia Kuchinow, la direcció tècnica de Xavier Xipell i la producció de Carles Marquerie per a Velvet Events.

Les entrades tenen un preu de 20, 18 i 15 € i es poden adquirir per internet a teatremunicipalateneu.cat. Durant aquesta setmana els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a cinc euros. A més hi ha descomptes per a diversos col·lectius.

En Toni Roca fa més de deu anys que imparteix un curs intensiu de quatre setmanes per aprendre a fer pa. Hi ha poques places i bufetades per apuntar-s’hi. Els alumnes que s’hi inscriuen volen aprendre a fer pa, però el mètode parteix d’una simple i estranya premissa: “Per fer un bon pa, no cal tenir la millor farina o el llevat més fresc. Per fer un bon pa, cal estar bé amb un mateix.” Som el pa que fem. Així de simple. La Neus Oliva, la Laura Salas i el Bruno Locascio són tres alumnes amb interessos, voluntats i moments vitals totalment diferents.

Una crosta poc cruixent pot ser sinònim de problemes laborals, una molla massa densa segurament és indicatiu d’una crisi de parella, un pa insuls només pot ser producte d’una vida sexual insatisfactòria. Si vols fer bon pa, has d’arreglar allò que a la teva vida no funciona. I el curs garanteix que, després d’aquestes sessions, l’alumne en sortirà fent un pa excel·lent. El sistema d’aprenentatge és molt heterodox. Els alumnes fan molt més que amassar o controlar la temperatura del forn: es confessen, ploren, riuen, criden i s’alliberen.