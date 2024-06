Una setmana en què la gent gran és protagonista: tot un reclam, l’obra fotogràfica de Salvador Massana

Al Casal del Passeig, amb motiu d’una nova edició de la Primavera Gran, la iniciativa conjunta de l’Ajuntament d’Igualada i l’Associació de Gent Gran de la ciutat que, puntualment i cada any, convoca al decurs d’una setmana, una sèrie d’activitats adreçades a les persones grans i també a tot el públic en general; enguany, del 15 al 26 de maig, entre altres propostes i actuacions, va tenir lloc la inauguració d’una Exposició sobre la trajectòria fotogràfica de Salvador Massana i Guasch (Igualada, 1942), àdhuc una figura molt destacada per la seva llarga i generosa contribució a aquesta entitat.

Per a aquesta avinentesa, doncs, és tracta d’una mostra que aplega una vasta producció artística d’aquest fotògraf, el qual va accedir, a l’any 1970, a una categoria sumament notòria en ser premiada una de les seves obres, “Fantasia a Contrallum”, en el XXI Concurs Ibèric de Fotografia i XXVI Concurso Nacional de Fotografia Trofeo “Piel”. A l’ensems, val a dir que aquesta exposició, i en tant que acte inaugural, va ser presidida per la regidora d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada, Sandra De La Iglesia i el mateix president de l’Associació de la Gent Gran d’Igualada, Enric Senserrich, els quals van aprofitar l’ocasió no solament per a posar en valor el treball fotogràfic de Massana sinó també per a puntualitzar que tots els actes, i aquest inclòs, estan plantejats des d’una perspectiva intergeneracional i transversal, a fi i efecte que puguin facilitar l’encontre i la plena socialització entre persones de totes les edats, bo i contribuint, en conseqüència, a un envelliment actiu i de merescuda felicitat.

Una mirada atenta a l’Exposició ens convida a descobrir diferents episodis fotogràfics d’aquest artista i també significat membre de la junta de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, des de fa llargues dècades; unes instantànies que fan referència -en paraules de Massana- a diferents moments d’intencionalitat fotogràfica, amb seqüències que van des de la representació de fets tradicionals i costumistes fins a fotografies de diferents perfils humans, posant un especial èmfasi en el retrat de persones properes i també de gent desconeguda laboriosament capturada durant alguns viatges. Tanmateix guanyen una dimensió pròpia, i segurament inconfusible, aquelles instantànies que són el resultat de certs reclams insòlits que persegueixen la seva mirada, imatges en què la motivació fotogràfica tot i adreçar-se a objectes d’una aparent simplicitat acostuma a estar carregada de sàvies metàfores; paral·lelament, altres creacions delaten que l’única pretensió de l’autor ha estat lliurar-se a un joc fotogràfic de figuracions entre llums i ombres. Definitivament, una molt oportuna exhibició d’unes suggeridores imatges que ens transporta pel gaudí que Massana ha experimentat -anys i anys- a resultes de la seva passió per la fotografia.

Quant a un breu perfil personal de Massana, aquest ens presenta un home prolífic i d’enginy que ha passat per diferents empreses com: Gràfiques Poncell, Ferreteria Castelltort, i, en una època en què ja feia temps que era membre de l’Agrupació Fotogràfica, l’Art de la Llum. Justament aquí és on més va poder posar en pràctica els seus coneixements en matèria fotogràfica. Atès el seu tarannà comunicatiu i socialitzador, i sempre compromès amb entitats, un cop jubilat, va entrar a formar part de la junta del Casal de la Gent Gran, un camp d’actuació que l’ha portat, recentment, a exercir el càrrec de vicepresident.