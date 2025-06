Una revetlla tranquil·la a l’Anoia amb incidents poc rellevants

La comarca de l’Anoia va viure una revetlla de Sant Joan relativament tranquil·la, amb vint-i-tres avisos a Bombers dels quals dinou per incidents menors com incendis de vegetació o de mobiliari urbà com contenidors.

Dels incidents que es van produir a la comarca, el més rellevant va ser l’incendi d’una casa buida a Santa Margarida de Montbui a on van cremar les fustes i les bigues i per la qual es van desplaçar tres dotacions. Per altra banda, també de certa rellevància cremar uns arbustos a l’exterior de l’estadi municipal d’Igualada, i dos contenidors, un al carrer Sant Josep i l’altre al carrer Comarca.